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تعليق جزء من عقوبات قيصر.. ماذا يعني للأردن وسورية؟

1/7/2025 11:36:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - بعد تعليق الولايات المتحدة بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية جزئيا بموجب قانون "قيصر"، أكد اقتصاديون أن الأمر بمثابة فرصة لدمشق لتستفيد من الأردن لتسريع عملية إعادة الإعمار في البلاد التي تعاني دمارا وضعفا في جميع مناحي الحياة.
وأكد خبراء لـ"الغد" أن الفرصة تبدو مواتية اليوم للقطاعات الاقتصادية في دمشق وعمان لاستئناف التعاون الاقتصادي فيما بينهما واستعادة زخمها، خاصة بالنسبة للجانب السوري الذي يبدو بحاجة ماسة للسلع والخدمات الأردنية، بعد أن انهكت سنوات الأزمة الطويلة قطاعاته الاقتصادية ودمرت البنية التحتية والخدمية في البلاد.
ويرى هؤلاء الخبراء أن الرفع الجزئي للعقوبات قانون قيصر، يمكن أن يشكل فرصة للأردن وقطاعاته الاقتصادية المختلفة في أن يكون مركزا إقليميا للخدمات والسلع والمساعدات التي تتطلبها عملية إعادة إعمار سورية خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا وغيرها التي تعاني سورية من نقص حاد بها.
كما يمكن لإزالة القيود المفروضة بموجب القانون، الإسهام في تسهيل حركة البضائع والنقل بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وسورية، وتطوير المشاريع الاستثمارية والتنموية في سورية وإعادة الإعمار ومساهمة الأردن بشكل فعال في الإعمار من خلال التشبيك مع شركاء آخرين للاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار والبناء، فضلا عن تعزيز مشاريع الطاقة بين الأردن وسورية ومشاريع الربط الكهربائي وتزويد سورية بمختلف مصادر الطاقة.
ولفت هؤلاء إلى ان استفادة الاقتصاد الأردني من تخفيض قيود "قانون قيصر" يتطلب من الحكومة تقديم حوافز للقطاعات المحلية التي تمارس الأنشطة التي رفع القانون القيود عنها مؤقتا.
وبقيت العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسورية طوال سنوات الأزمة السورية تحت تأثير سيف العقوبات الدولية المفروضة على نظام بشار الأسد الزائل، لا سيما العقوبات الأميركية التي فرضت بموجب "قانون قيصر" الذي وضع محددات ومحظورات عدة على أغلب أشكال التعاون الاقتصادي مع سورية، الذي تسبب بشلل شبه تام للعلاقات الاقتصادية بين عمان ودمشق
ويقصد بقانون "قيصر"، آلية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية لحماية المدنيين في سورية، إذ فرضت عقوبات على الحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين يعملون بشكل مباشر وغير مباشر مع نظام بشار الأسد، سواء عسكريا أو اقتصاديا، وكان القانون دخل حيز التنفيذ في شهر حزيران (يونيو) من عام 2020.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أخيرا، إصدارها "رخصة رقم 24" تحمل بعض الاستثناءات المؤقتة للعقوبات المفروضة على سورية.
وبموجب هذه الرخصة الصالحة لغاية 7 تموز 2025، فإنه سيسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية في سورية، بالإضافة إلى بعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط، والتحويلات المالية الشخصية، وفق بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني.
وبحسب معطيات الرخصة، فإن الاستثناء سيشمل "المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سورية أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء". كما ستشمل أيضاً "المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".
وتأتي هذه الاستثناءات المتعلقة بقانون قيصر بعد مرور شهر على سقوط نظام الأسد في سورية، وتسلم الإدارة الجديدة للبلاد بقيادة أحمد الشرع سدة الحكم.
وقال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن فتحي الجغبير، إن قرار وزارة الخزانة الأميركية بتعليق بعض العقوبات عن سورية يشكل فرصة حقيقية لإعادة تنشيط التجارة البينية ويفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية، خاصة وأن هذا القرار يعني إزالة جزء من العقبات التي كانت تعرقل حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى أن الاتفاق بالتعاون مع الجانب السوري على إزالة قوائم المنع يعني أن الفترة القادمة ستشهد ترجمة الجهود المبذولة إلى خطوات ملموسة، وكخطوة لتعزيز وصول الصادرات الوطنية للسوق السوري، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الجغبير أن من شأن هذا القرار المساهمة في تعزيز قدرة الصناعة الأردنية من الوصول للسوق السوري خاصة في ظل ما انتجته الحرب خلال العقد الماضي وتوقف العديد من المصانع هناك والحاجة لاستيراد العديد من المنتجات لتغطية الطلب داخل السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على العديد من المنتجات المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار بسبب خسائر كبيرة طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية للدولة بأشكالها.
واعتبر أن تخفيض حدة العقوبات على سورية يمنح الصناعة الوطنية فرصة مهمة لأن تكون بوابة لمشاريع إعادة الإعمار وستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تغطية احتياجات السوق السوري ضمن عدد كبير من المنتجات سواء الموجهة نحو الاستهلاك والبيع المباشر، أو المنتجات لمشاريع إعادة الإعمار من الصناعات الإنشائية والإسمنت ومنتجات البناء الأخرى، والأثاث والمرافق، والمنتجات الكيماوية والألبسة والسجاد والبسط وغيرها.
وأوضح الجغبير أن استثمار المتغيرات التي حملها تعليق العمل جزئيا بقانون "قيصر" يستدعي ان يترافق بخطوات عملية واضحة وأن يتم التحرك للاتفاق مع الجانب السوري لتحديد الأولويات ووضع الخطط والتصورات بحوار فاعل مع القطاع الخاص بكافة مكوناته، بالإضافة إلى اللجان الاقتصادية المشتركة أو مذكرات التفاهم التي تسهم في تحقيق مكاسب مشتركة تعود بالفائدة على كلا البلدين وتعزيز مستوى التعاون والتخفيف من المتطلبات الرسمية والإدارية، وتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الجانب السوري.
بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، ان الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية على سورية خطوة إيجابية ستتيح للقطاعات الاقتصادية الوطنية الاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سورية، كما تعزز من فرص دخول السلع الخدمية والاستهلاكية الأردنية إلى الأسواق السورية التي لديها طلب متزايد على السلع في ظل حالة الانهيار لأغلب القطاعات الاقتصادية بها نتيجة سنوات الحرب الطويلة.
ولفت الرفاعي إلى أن طول عمر الأزمة السورية إضافة إلى العقوبات التي فرضت على النظام السابق نتيجة لتلك الازمة، أدت إلى تقهقر كافة القطاعات الاقتصادية في سورية عدا عن الدمار الواسع للبنية التحتية والمنشآت المختلفة، لذا فإن كافة القطاعات داخل سورية بحاجة ماسة إلى السلع والخدمات كافة، لذا فإن تقليص عقوبات قيصر ستزيل المعوقات التي كانت تحد من قدرتها على إقامة أي عملية تبادل اقتصادي.
وبين الرفاعي أن القطاعات الاقتصادية كافة تتوفر على الإمكانات والقدرات لتزويد الجهات الأممية والدولية بالمساعدات التي ترغب في إرسالها إلى سورية.
وأوضح أن هناك مزايا عدة توفرها القطاعات الاقتصادية الأردنية إلى نظيرتها السورية تتمثل في القرب الجغرافي، إضافي إلى انخفاض كلفة الشحن وأيضا السلع، ما يمثل فرصة حقيقية للطرفين.
وشدد الرفاعي أن استفادة الاقتصاد الأردني من متغيرات قانون قيصر يتطلب من الحكومة تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية التي تم استثناؤها من القيود الخاصة بالقانون كقطاعات الطاقة والكهرباء والتبادل التجاري والمالي.
وأشار إلى أنه هناك تواصل مستمر بين ممثلي القطاعات الاقتصادية بين البلدين منذ اليوم الاول للمتغيرات في سورية، وهناك رغبة حقيقية بين الطرفين للاستفادة من الواقع الجديد، لافتا إلى انه يتم العمل على تحديد موعد لزيارة بينهما.
من جانبه، قال طارق حجازي مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، "إن العقوبات التي فرضت على سورية بموجب "قانون قيصر" كان لها أثر سلبي على الاقتصاد السوري واقتصادات الدول المجاورة لسورية، فقد تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية في سورية نتيجة العقوبات منها قطاع التجارة وقطاع الطاقة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي".
وأضاف "تأثر الاقتصاد الأردني بالعقوبات التي فرضت على سورية بشكل كبير حيث انخفضت التعاملات التجارية بين الأردن وسورية منذ عام 2011 بشكل ملحوظ ورافقها إغلاق العديد من المناطق الحرة التجارية الواقعة على الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى تعطيل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين مما أثر على نمو الاقتصاد الوطني وزاد من الضغط عليه".
وأشار إلى ان قرار وزراة الخزانة الأميركية برفع بعض القيود التجارية عن سورية يبعث الأمل لدفع وتنشيط النمو الاقتصادي لكل من سورية والأردن ودول المنطقة، أيضا السماح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة يعزز من الانتعاش الاقتصادي لسورية ويساعد على تنميتها، حيث ان سورية بحاجة ماسة إلى تعزيز مصادر الطاقة والربط الكهربائي فيها، وإلى تطوير البنية التحتية وإدخال تكنولوجيا المعلومات إلى تعاملاتها ومؤسساتها.
وأكد حجازي أن رفع قانون قيصر جزئيا يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سورية والأردن ودول المنطقة، ويفتح أمام الأردن العديد من الفرص الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز النمو والازدهار في العديد من القطاعات.
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن وقف العمل ببعض قيود "قانون قيصر" سينعكس إيجابا على تسريع عملية إعادة الإعمار في سورية وتحقيق الاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره إيجابا على الاقتصاد الوطني باتجاهين الأول تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم وهو ما سيخفف الأعباء البنية التعليمية والصحية والخدمية الأردنية، أما الاتجاه الثاني اتاحة المجال أمام القطاعات الاقتصادية الأردنية لاستئناف عملياتها مع سورية بشكل تام ما سينعكس على تنشيط هذه القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ولفت المخامرة إلى انه يمكن أيضا الاستفادة من تجميد بعض قيود "قانون قيصر" في جعل الأردن قاعدة إستراتيجية ولوجستية للمساعدة التي سيتم إيصالها لسورية وهو ما سينعكس على قطاعات محلية عدة خاصة النقل والشحن.

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