بالفيديو.. السنوار وعلم فلسطين يزيّنان قمة الدوري التونسي

عبّر جمهور نادي النجم الساحلي عن دعمه لغزة وفلسطين، في الملعب الأولمبي بسوسة، بتيفو يحمل صورة الشهيد يحيى السنوار وأعلام فلسطين، خلال مباراته ضد ضيفه النادي الأفريقي في قمة التونسي لكرة القدم، أمس الأحد.



وأظهرت مقاطع متداولة شاركها ناشطون وحسابات تونسية عبر المنصات، مشاهد للتيفو الذي غطى جزءا من المدرجات وتمثل بصورة ضخمة للسنوار تحيط بها ألوان علم فلسطين وعبارة "يحيى شهيدا"، بالإضافة إلى رفع علم فلسطيني ضخم في جزء آخر من مدرجات الجماهير.

وعلّق مشجعو النجم الساحلي لافتة كبيرة زيّنت المنطقة السفلية من المدرجات وكُتب عليها "أسياد دولتنا عبيد ونحن من يولد منا كل يوم شهيد".

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ليبقى النجم الساحلي في المركز السادس برصيد 22 نقطة، ويصعد النادي الأفريقي للمركز الثالث بـ29 نقطة.