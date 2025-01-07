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رو يفتتح حقبة نتفليكس بردود فعل متباينة من عشاق المصارعة

1/7/2025 11:36:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - شهد عرض "رو" الذي طال انتظاره مساء أول من أمس (فجر أمس بتوقيت الأردن)، ظهور نجوم بارزين أمثال ذا روك، جون سينا، وأندرتيكر، خلال فعالية استمرت ثلاث ساعات في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية.
بيد أن محتويات العرض بشكل عام، أثار انقساما لدى جمهور المصارعة الترفيهية، في ظل مواصلة الاعتماد على تصريحات ووسائل تحفيزية، تحولت إلى تكرار ممل لا يرضي عشاق منظمة WWE.
عرض "رو" الأسبوعي الذي يعد الأكثر شهرة في عالم المصارعة الترفيهية، عرض سابقا على قنوات البث التلفزيوني حول العالم لمدة 31 عامًا.
ولكن في العام الماضي، أعلن مدراء شركة TKO – التي تشكّلت عند اندماج WWE مع منظمة UFC لفنون القتال المختلطة – أن البرنامج سيصبح حصريًا للبثّ عبر الإنترنت، عبر منصة "نتفليكس" الشهيرة.
يستقطب البرنامج 17.5 مليون مشاهد أسبوعيًا في الولايات المتحدة، وتمتلك WWE مليار متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت المراجعات الأولية للحلقة الأولى على "نتفليكس"، إلى أنها "لم تكن مثالية تمامًا"، لكنها تميّزت بـ"الكثير من اللحظات المميزة التي تستحق التغطية".
في مراجعة أخرى، أُشيد بـ"القيم الإنتاجية المذهلة والصور البصرية المحسّنة"، لكن تم انتقاد "التكرار في التصريحات" التي أدلى بها نجوم مثل تربل إتش، ذا روك، وجون سينا.
حظيت المباريات داخل الحلبة بالثناء، لكن الآراء اتفقت عمومًا على أن استدعاء عضو قاعة المشاهير هالك هوجان للمشاركة كان "خطوة خاطئة" بعد صيحات الاستهجان العالية من الجماهير في كاليفورنيا أثناء ظهوره.
شهد العرض أيضًا بداية "جولة الوداع" الخاصة بجون سينا، حيث أعلن النجم أن العام 2025 سيكون آخر عام له كمصارع في الحلبة.
ويعتبر سينا واحدا من أعظم المصارعين المحترفين في التاريخ، ونال لقب بطولة العالم 16 مرة، وهو رقم قياسي مشترك، منذ انضمامه إلى WWE العام 2001، وقال للجماهير التي كانت تهتف باسمه إنه "لا يمكنه التفكير في مكان أفضل لبدء" وداعه، مؤكدًا نيّته "الفوز بمباراة "رويال رامبل" الشهيرة في شهر شباط (فبراير) المقبل.
كما حظي الجمهور بعودة دوزين "ذا روك" جونسون، الذي يشغل منصبًا إداريًا في شركة TKO.
وسبق لذا روك أن لعب دور الشرير المعروف باسم "ذا فاينال بوس"، لكنه في هذه المرة تحدث عن "تاريخ" هذه الليلة، وفاجأ الكثيرين بالإشادة بغريمه السابق كودي رودز واحتضانه ثم عاد للظهور في ختام نزال "القتال القبلي" بين رومان رينز وسولو سيكوا، حيث قام باحتضان رينز بعد فوزه.
وشهد العرض عودة خاطفة لأسطورة المصارعة أندرتيكر، في نهاية مباراة حزام بطولة العالم للسيدات بين ليف مورجان ورايا ريبلي.
وجاء ذلك تتويجًا لأحداث قصة طويلة المدى انتهت بتتويج ريبلي باللقب مجددا.
وانتهت الفعالية بمواجهة بين سي إم بانك وسيث رولينز، بعد تبادلهما تصريحات حظيت بثناء كبير في آخر حلقة تلفزيونية من "رو".
اعتُبر هذا النزال أبرز ما قدمته الأمسية داخل الحلبة، ونجح فيه بانك، الذي يثير الجدل أحيانا، في تحقيق الفوز.
ووافقت نتفليكس على دفع أكثر من 5 مليارات دولار، للحصول على حقوق بث برنامج "رو" وبرامج WWE الأخرى، بما فيها المحتوى الأرشيفي.
وسيتمكن المشاهدون خارج الولايات المتحدة من متابعة جميع العروض الأسبوعية مثل سماكداون، وNXT، والفعاليات المباشرة عبر المنصّة.
وذكرت الشركة أن ذلك سيتضمن العروض المدفوعة الكبرى مثل ريسلمانيا، سمرسلام، ورويال رامبل، وأوضحت أضًا أن الصفقة ستؤثر أولًا على الجماهير في الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، وأميركا اللاتينية، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل دولًا أخرى.
ومع ازدياد شعبية البث الرقمي وتراجع أعداد مشاهدي التلفزيون التقليدي، يرى مراقبون أن WWE لديها فرصة للدخول إلى مزيد من المنازل حول العالم وجذب جماهير جديدة أصغر سنًا.
وكان عرض "رو" يُعرض لمدة ثلاث ساعات على مدار 12 عامًا، قبل تقليص مدته إلى ساعتين في نهاية العام 2024، وأكد بول "تريبل إتش" ليفيك، المدير التنفيذي للمحتوى في WWE، أن منصة البث الرقمي تمنحهم "مرونة" في تحديد مدة العرض.
وبالرغم من اعتقاد مراقبين أن للصفقة مزايا طاغية، فإنهم يشيرون إلى أن الاعتماد على منصة البث يمكن أن يكون له جانب سلبي محتمل. -(وكالات)

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