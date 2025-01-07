رو يفتتح حقبة نتفليكس بردود فعل متباينة من عشاق المصارعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - شهد عرض "رو" الذي طال انتظاره مساء أول من أمس (فجر أمس بتوقيت الأردن)، ظهور نجوم بارزين أمثال ذا روك، جون سينا، وأندرتيكر، خلال فعالية استمرت ثلاث ساعات في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية.
بيد أن محتويات العرض بشكل عام، أثار انقساما لدى جمهور المصارعة الترفيهية، في ظل مواصلة الاعتماد على تصريحات ووسائل تحفيزية، تحولت إلى تكرار ممل لا يرضي عشاق منظمة WWE.
عرض "رو" الأسبوعي الذي يعد الأكثر شهرة في عالم المصارعة الترفيهية، عرض سابقا على قنوات البث التلفزيوني حول العالم لمدة 31 عامًا.
ولكن في العام الماضي، أعلن مدراء شركة TKO – التي تشكّلت عند اندماج WWE مع منظمة UFC لفنون القتال المختلطة – أن البرنامج سيصبح حصريًا للبثّ عبر الإنترنت، عبر منصة "نتفليكس" الشهيرة.
يستقطب البرنامج 17.5 مليون مشاهد أسبوعيًا في الولايات المتحدة، وتمتلك WWE مليار متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت المراجعات الأولية للحلقة الأولى على "نتفليكس"، إلى أنها "لم تكن مثالية تمامًا"، لكنها تميّزت بـ"الكثير من اللحظات المميزة التي تستحق التغطية".
في مراجعة أخرى، أُشيد بـ"القيم الإنتاجية المذهلة والصور البصرية المحسّنة"، لكن تم انتقاد "التكرار في التصريحات" التي أدلى بها نجوم مثل تربل إتش، ذا روك، وجون سينا.
حظيت المباريات داخل الحلبة بالثناء، لكن الآراء اتفقت عمومًا على أن استدعاء عضو قاعة المشاهير هالك هوجان للمشاركة كان "خطوة خاطئة" بعد صيحات الاستهجان العالية من الجماهير في كاليفورنيا أثناء ظهوره.
شهد العرض أيضًا بداية "جولة الوداع" الخاصة بجون سينا، حيث أعلن النجم أن العام 2025 سيكون آخر عام له كمصارع في الحلبة.
ويعتبر سينا واحدا من أعظم المصارعين المحترفين في التاريخ، ونال لقب بطولة العالم 16 مرة، وهو رقم قياسي مشترك، منذ انضمامه إلى WWE العام 2001، وقال للجماهير التي كانت تهتف باسمه إنه "لا يمكنه التفكير في مكان أفضل لبدء" وداعه، مؤكدًا نيّته "الفوز بمباراة "رويال رامبل" الشهيرة في شهر شباط (فبراير) المقبل.
كما حظي الجمهور بعودة دوزين "ذا روك" جونسون، الذي يشغل منصبًا إداريًا في شركة TKO.
وسبق لذا روك أن لعب دور الشرير المعروف باسم "ذا فاينال بوس"، لكنه في هذه المرة تحدث عن "تاريخ" هذه الليلة، وفاجأ الكثيرين بالإشادة بغريمه السابق كودي رودز واحتضانه ثم عاد للظهور في ختام نزال "القتال القبلي" بين رومان رينز وسولو سيكوا، حيث قام باحتضان رينز بعد فوزه.
وشهد العرض عودة خاطفة لأسطورة المصارعة أندرتيكر، في نهاية مباراة حزام بطولة العالم للسيدات بين ليف مورجان ورايا ريبلي.
وجاء ذلك تتويجًا لأحداث قصة طويلة المدى انتهت بتتويج ريبلي باللقب مجددا.
وانتهت الفعالية بمواجهة بين سي إم بانك وسيث رولينز، بعد تبادلهما تصريحات حظيت بثناء كبير في آخر حلقة تلفزيونية من "رو".
اعتُبر هذا النزال أبرز ما قدمته الأمسية داخل الحلبة، ونجح فيه بانك، الذي يثير الجدل أحيانا، في تحقيق الفوز.
ووافقت نتفليكس على دفع أكثر من 5 مليارات دولار، للحصول على حقوق بث برنامج "رو" وبرامج WWE الأخرى، بما فيها المحتوى الأرشيفي.
وسيتمكن المشاهدون خارج الولايات المتحدة من متابعة جميع العروض الأسبوعية مثل سماكداون، وNXT، والفعاليات المباشرة عبر المنصّة.
وذكرت الشركة أن ذلك سيتضمن العروض المدفوعة الكبرى مثل ريسلمانيا، سمرسلام، ورويال رامبل، وأوضحت أضًا أن الصفقة ستؤثر أولًا على الجماهير في الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، وأميركا اللاتينية، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل دولًا أخرى.
ومع ازدياد شعبية البث الرقمي وتراجع أعداد مشاهدي التلفزيون التقليدي، يرى مراقبون أن WWE لديها فرصة للدخول إلى مزيد من المنازل حول العالم وجذب جماهير جديدة أصغر سنًا.
وكان عرض "رو" يُعرض لمدة ثلاث ساعات على مدار 12 عامًا، قبل تقليص مدته إلى ساعتين في نهاية العام 2024، وأكد بول "تريبل إتش" ليفيك، المدير التنفيذي للمحتوى في WWE، أن منصة البث الرقمي تمنحهم "مرونة" في تحديد مدة العرض.
وبالرغم من اعتقاد مراقبين أن للصفقة مزايا طاغية، فإنهم يشيرون إلى أن الاعتماد على منصة البث يمكن أن يكون له جانب سلبي محتمل. -(وكالات)
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