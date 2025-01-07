Wednesday, 08 January 2025 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كونسيساو يؤكد أهمية لقب السوبر الإيطالي مع معاناة ميلان في الدوري

1/7/2025 11:36:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد مدرب ميلان سيرجيو كونسيساو، أهمية تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه.
وقلب ميلان تأخره 0-2 إلى فوز مثير 3-2 على جاره اللدود وغريمه التقليدي إنتر ميلان، أول من أمس في المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد كونسيساو في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء، أن الفوز بالبطولة يعود إلى العمل على عقلية اللاعبين، والذين بذلوا جهدا كبيراً للعودة في اللقاء.
وشدد مدرب ميلان على أن الجهاز الفني سيبحث في الفترة المقبلة عن تحقيق التوازن للفريق، مضيفا أنه يتعين على الجميع أن يبذل قصارى جهده لتغيير واقع الفريق في مسابقة الدوري.
واللقب هو الأول للمدرب البرتغالي الجديد لميلان، الذي تولى المهمة قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة، حيث خلف في المنصب مواطنه باولو فونسيكا الذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الحالي.
من جانبه، قدم رافاييل لياو، لاعب ميلان، شكره الكبير لجماهير الفريق التي حضرت وساندت الفريق في الرياض، حيث قال في المؤتمر الصحفي "من الرائع اللعب أمام هذه الجماهير التي ساندتنا بقوة في البطولة، وساهمت في حصولنا عليها".
وأضاف لياو: "فريقنا يملك عقليةً مميزة، والجهاز الفني بقيادة مدربنا كونسيساو، نجح في ترجمة أفكاره على أرض الواقع؛ ما أسهم في قلب الطاولة، والظفر باللقب".
وكان ميلان فاز 2=1 على يوفنتوس بالدور نصف النهائي، بعدما كان خاسرا بهدف، وهو ما كرره في نهائي البطولة أمام إنتر ميلان.
يذكر أن ميلان يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث يتأخر بفارق 17 نقطة كاملة خلف نابولي المتصدر، الذي لعب 19 لقاء.
في الجهة المقابلة، برر سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، إخفاق فريقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي، وقال في المؤتمر الصحفي، الذي أجراه عقب اللقاء، إنه يرجع خسارة فريقه إلى ضغط المباريات، الأمر الذي تسبب في إرهاق اللاعبين، وفقدان التركيز في الثلث الأخير من المواجهة.
وكشف إنزاجي أن إنتر كان قادراً على إنهاء المواجهة لمصلحته في أكثر من مناسبة، إلا أن إهدار الفرص كان عائقا لتحقيق ذلك.
وأكد مدرب إنتر: "سنعود إلى إيطاليا، وسنقوم بترتيب أوراقنا من جديد، مع منح اللاعبين فترة راحةٍ كافية، لاستعادة قواهم، ولا أنسى أن أشيد بفريق ميلان، والذي لم يستسلم بعد تلقيه هدفين، وهو أمر يحسب لهم بلا شك".
من جانبه، صرح فيديريكو ديماركو، لاعب إنتر، بأن فريقه واجه خصما قويا، موضحا أن التفاصيل الصغيرة رجحت كفة ميلان في اللقاء.
وأكد ديماركو أن ردة فعل خسارة الديربي تعتبر صعبة "إلا أن العودة من جديد، تتطلب تكاتف اللاعبين، من أجل العودة الإيجابية في المستقبل".
وكان إنتر يطمح للتتويج بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه مع تقاسم صدارة قائمة أكثر الأندية فوزا بالمسابقة مع يوفنتوس.
يشار إلى أن إنتر يحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب الدوري الإيطالي، الذي توج به في الموسم الماضي، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف نابولي.-(وكالات)

MENAFN07012025000072011014ID1109066200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث