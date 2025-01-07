كونسيساو يؤكد أهمية لقب السوبر الإيطالي مع معاناة ميلان في الدوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد مدرب ميلان سيرجيو كونسيساو، أهمية تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم
للمرة الثامنة في تاريخه.
وقلب ميلان تأخره 0-2 إلى فوز مثير 3-2 على جاره اللدود وغريمه التقليدي إنتر ميلان، أول من أمس في المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد كونسيساو في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء، أن الفوز بالبطولة يعود إلى العمل على عقلية اللاعبين، والذين بذلوا جهدا كبيراً للعودة في اللقاء.
وشدد مدرب ميلان على أن الجهاز الفني سيبحث في الفترة المقبلة عن تحقيق التوازن للفريق، مضيفا أنه يتعين على الجميع أن يبذل قصارى جهده لتغيير واقع الفريق في مسابقة الدوري.
واللقب هو الأول للمدرب البرتغالي الجديد لميلان، الذي تولى المهمة قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة، حيث خلف في المنصب مواطنه باولو فونسيكا الذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الحالي.
من جانبه، قدم رافاييل لياو، لاعب ميلان، شكره الكبير لجماهير الفريق التي حضرت وساندت الفريق في الرياض، حيث قال في المؤتمر الصحفي "من الرائع اللعب أمام هذه الجماهير التي ساندتنا بقوة في البطولة، وساهمت في حصولنا عليها".
وأضاف لياو: "فريقنا يملك عقليةً مميزة، والجهاز الفني بقيادة مدربنا كونسيساو، نجح في ترجمة أفكاره على أرض الواقع؛ ما أسهم في قلب الطاولة، والظفر باللقب".
وكان ميلان فاز 2=1 على يوفنتوس بالدور نصف النهائي، بعدما كان خاسرا بهدف، وهو ما كرره في نهائي البطولة أمام إنتر ميلان.
يذكر أن ميلان يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث يتأخر بفارق 17 نقطة كاملة خلف نابولي المتصدر، الذي لعب 19 لقاء.
في الجهة المقابلة، برر سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، إخفاق فريقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي، وقال في المؤتمر الصحفي، الذي أجراه عقب اللقاء، إنه يرجع خسارة فريقه إلى ضغط المباريات، الأمر الذي تسبب في إرهاق اللاعبين، وفقدان التركيز في الثلث الأخير من المواجهة.
وكشف إنزاجي أن إنتر كان قادراً على إنهاء المواجهة لمصلحته في أكثر من مناسبة، إلا أن إهدار الفرص كان عائقا لتحقيق ذلك.
وأكد مدرب إنتر: "سنعود إلى إيطاليا، وسنقوم بترتيب أوراقنا من جديد، مع منح اللاعبين فترة راحةٍ كافية، لاستعادة قواهم، ولا أنسى أن أشيد بفريق ميلان، والذي لم يستسلم بعد تلقيه هدفين، وهو أمر يحسب لهم بلا شك".
من جانبه، صرح فيديريكو ديماركو، لاعب إنتر، بأن فريقه واجه خصما قويا، موضحا أن التفاصيل الصغيرة رجحت كفة ميلان في اللقاء.
وأكد ديماركو أن ردة فعل خسارة الديربي تعتبر صعبة "إلا أن العودة من جديد، تتطلب تكاتف اللاعبين، من أجل العودة الإيجابية في المستقبل".
وكان إنتر يطمح للتتويج بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه مع تقاسم صدارة قائمة أكثر الأندية فوزا بالمسابقة مع يوفنتوس.
يشار إلى أن إنتر يحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب الدوري الإيطالي، الذي توج به في الموسم الماضي، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف نابولي.-(وكالات)
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