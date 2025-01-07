5 وجهات محتملة لجريليش في حال قرر ترك مانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - قد يكون جاك جريليش في طريقه للرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد معاناته على صعيد المستوى.
ولم يسجل الجناح الإنجليزي أي هدف بقميص سيتي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2023، وتجاهله المدرب بيب جوارديولا منذ عودته من الإصابة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
بدأ جريليش ست مباريات
فقط في الدوري
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث فضّل المدرب الاعتماد على الواعد سافينيو لمركز الجناح في كثير من الأحيان.
وفيما يلي استعراض لأهم الأندية التي قد يفكر جريليش في الانتقال إليها هذا الشتاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".
آرسنال
يرغب المدرب ميكيل أرتيتا في "إضافة المزيد من القوة الهجومية" إلى فريقه خلال الشهر الحالي، مع ابتعاد بوكايو ساكا عن الملاعب بسبب الإصابة لبضعة أسابيع.
وسبق لأرتيتا أن ضم لاعبين من ناديه السابق السيتي عدة مرات، مثل جابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشينكو، إضافة إلى رحيم سترلينج.
ولم يفلح انتقال سترلينج كثيرًا، إذ بدأ مباراتين فقط في الدوري قبل أن يتعرض هو الآخر لإصابة ، لذلك قد يفكر آرسنال في التعاقد مع جريليش.
ومع ذلك، قد يميل أرتيتا إلى ضم لاعب يلعب على الجهة اليمنى، كونه يمتلك لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي كخيارات في الجهة اليسرى.
توتنهام
ارتبط اسم جريليش بالانتقال إلى "سبيرز" لعدة سنوات، ويُقال إن النادي اللندني يراقب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا حاليًا.
ومع تراجع مستوى سون هيونج مين هذا الموسم، وإخفاق تيمو فيرنر في تقديم الإضافة الهجومية، يمكن لجريليش أن يكون خيارا جيدا في شمال لندن.
وتشير التقارير إلى أن توتنهام مهتم بإبرام صفقة إعارة، يتحمل فيها سيتي جزءا كبيرا من راتب اللاعب الذي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ما قد يمثل عقبة في صفقة دائمة محتملة.
نيوكاسل
يتطلع نيوكاسل إلى اقتحام المنافسة على المقاعد الأوروبية، وجريليش سيكون صفقة مميزة له ضمن سعيه لتحقيق ذلك.
حدثت بعض التوترات في الصيف بعد فشل النادي في إبرام صفقة كبيرة، في وقت كان فيه المدرب إيدي هاو يرغب في ضم جناح أيمن، إلى جانب قلب الدفاع الدلوي الإنجليزي مارك جويهي.
ويُقال أيضًا إن نيوكاسل يتابع وضعية جريليش، وقد يقرر التحرك في حال سمح سيتي برحيله. لكن، مثل آرسنال، قد يقرر النادي التركيز على الجهة اليمنى، خصوصا وأنه يمتلك أنتوني جوردون وهارفي بارنز في الجهة اليسرى، ويظل عليه إيجاد بديل لميجيل ألميرون القريب من مغادرة النادي.
أستون فيلا
عودة جريليش إلى نادي طفولته قد تكون خيارًا مرحّبًا به بالنسبة للاعب، لكن بلا شك ستقسم آراء جماهير الفريق. تعرض الجناح لصافرات استهجان حادة، في آخر زيارة له إلى ملعب "فيلا بارك" الشهر الماضي، ما دفع والده للانتقاد والتعليق على "قلة الاحترام" التي تلقاها جاك.
ومع ذلك، قد يغريه الانتقال لأستون فيلا، بالنظر إلى مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا، ومنافسته على المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج.
وشهدت الأسابيع الأخيرة إشراك جون ماكجين في غير مركزه بالجناح الأيسر، ما يجعل فيلا بحاجة ماسة للاعب بمواصفات جريليش.
ومع ذلك، تشير تقارير صحفية إلى إمكانية تعاقد النادي مع دونييل مالين لاعب بوروسيا دورتموند بدلًا من ذلك.
مانشستر يونايتد
قد يبدو انتقال جريليش عبر مدينة مانشستر أمرًا مفاجئًا، لكنه قد يناسب جميع الأطراف. فلن يضطر الجناح الإنجليزي إلى تغيير مكان إقامته، بينما سيتمكن سيتي من رفع جزء كبير من راتبه عن كاهل النادي، إن رحل بصورة دائمة أو بنظام الإعارة.
كما يمكن للاعب التأقلم مع نظام 3-4-3 الذي يطبقه المدرب البرتغالي روبن أموريم، بصفته جناحًا مرنًا أو لاعب خط وسط مهاجم (رقم 10)، وهو الدور الذي شغله جريليش طوال مسيرته الكروية.
ويبقى السؤال ما إذا كان سيتي سيسمح له بالانتقال إلى غريمه اللدود، علما بأن آخر صفقة انتقال مباشرة بين الناديين كانت في العام 2009 حين انتقل كارلوس تيفيز إلى "السيتيزينز" قادما من يونايتد. -(وكالات)
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