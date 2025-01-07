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5 وجهات محتملة لجريليش في حال قرر ترك مانشستر سيتي

1/7/2025 11:36:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - قد يكون جاك جريليش في طريقه للرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد معاناته على صعيد المستوى.
ولم يسجل الجناح الإنجليزي أي هدف بقميص سيتي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2023، وتجاهله المدرب بيب جوارديولا منذ عودته من الإصابة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
بدأ جريليش ست مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث فضّل المدرب الاعتماد على الواعد سافينيو لمركز الجناح في كثير من الأحيان.
وفيما يلي استعراض لأهم الأندية التي قد يفكر جريليش في الانتقال إليها هذا الشتاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".
آرسنال
يرغب المدرب ميكيل أرتيتا في "إضافة المزيد من القوة الهجومية" إلى فريقه خلال الشهر الحالي، مع ابتعاد بوكايو ساكا عن الملاعب بسبب الإصابة لبضعة أسابيع.
وسبق لأرتيتا أن ضم لاعبين من ناديه السابق السيتي عدة مرات، مثل جابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشينكو، إضافة إلى رحيم سترلينج.
ولم يفلح انتقال سترلينج كثيرًا، إذ بدأ مباراتين فقط في الدوري قبل أن يتعرض هو الآخر لإصابة ، لذلك قد يفكر آرسنال في التعاقد مع جريليش.
ومع ذلك، قد يميل أرتيتا إلى ضم لاعب يلعب على الجهة اليمنى، كونه يمتلك لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي كخيارات في الجهة اليسرى.
توتنهام
ارتبط اسم جريليش بالانتقال إلى "سبيرز" لعدة سنوات، ويُقال إن النادي اللندني يراقب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا حاليًا.
ومع تراجع مستوى سون هيونج مين هذا الموسم، وإخفاق تيمو فيرنر في تقديم الإضافة الهجومية، يمكن لجريليش أن يكون خيارا جيدا في شمال لندن.
وتشير التقارير إلى أن توتنهام مهتم بإبرام صفقة إعارة، يتحمل فيها سيتي جزءا كبيرا من راتب اللاعب الذي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ما قد يمثل عقبة في صفقة دائمة محتملة.
نيوكاسل
يتطلع نيوكاسل إلى اقتحام المنافسة على المقاعد الأوروبية، وجريليش سيكون صفقة مميزة له ضمن سعيه لتحقيق ذلك.
حدثت بعض التوترات في الصيف بعد فشل النادي في إبرام صفقة كبيرة، في وقت كان فيه المدرب إيدي هاو يرغب في ضم جناح أيمن، إلى جانب قلب الدفاع الدلوي الإنجليزي مارك جويهي.
ويُقال أيضًا إن نيوكاسل يتابع وضعية جريليش، وقد يقرر التحرك في حال سمح سيتي برحيله. لكن، مثل آرسنال، قد يقرر النادي التركيز على الجهة اليمنى، خصوصا وأنه يمتلك أنتوني جوردون وهارفي بارنز في الجهة اليسرى، ويظل عليه إيجاد بديل لميجيل ألميرون القريب من مغادرة النادي.
أستون فيلا
عودة جريليش إلى نادي طفولته قد تكون خيارًا مرحّبًا به بالنسبة للاعب، لكن بلا شك ستقسم آراء جماهير الفريق. تعرض الجناح لصافرات استهجان حادة، في آخر زيارة له إلى ملعب "فيلا بارك" الشهر الماضي، ما دفع والده للانتقاد والتعليق على "قلة الاحترام" التي تلقاها جاك.
ومع ذلك، قد يغريه الانتقال لأستون فيلا، بالنظر إلى مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا، ومنافسته على المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج.
وشهدت الأسابيع الأخيرة إشراك جون ماكجين في غير مركزه بالجناح الأيسر، ما يجعل فيلا بحاجة ماسة للاعب بمواصفات جريليش.
ومع ذلك، تشير تقارير صحفية إلى إمكانية تعاقد النادي مع دونييل مالين لاعب بوروسيا دورتموند بدلًا من ذلك.
مانشستر يونايتد
قد يبدو انتقال جريليش عبر مدينة مانشستر أمرًا مفاجئًا، لكنه قد يناسب جميع الأطراف. فلن يضطر الجناح الإنجليزي إلى تغيير مكان إقامته، بينما سيتمكن سيتي من رفع جزء كبير من راتبه عن كاهل النادي، إن رحل بصورة دائمة أو بنظام الإعارة.
كما يمكن للاعب التأقلم مع نظام 3-4-3 الذي يطبقه المدرب البرتغالي روبن أموريم، بصفته جناحًا مرنًا أو لاعب خط وسط مهاجم (رقم 10)، وهو الدور الذي شغله جريليش طوال مسيرته الكروية.
ويبقى السؤال ما إذا كان سيتي سيسمح له بالانتقال إلى غريمه اللدود، علما بأن آخر صفقة انتقال مباشرة بين الناديين كانت في العام 2009 حين انتقل كارلوس تيفيز إلى "السيتيزينز" قادما من يونايتد. -(وكالات)

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