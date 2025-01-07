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لاعبون عالميون ينهلون من خبرة التايكواندو الأردنية بمعسكر تدريبي في عمان السبت

1/7/2025 11:36:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يشرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف واللاعب الأولمبي زيد مصطفى على معسكر تدريبي دولي ينطلق في عمان يوم السبت المقبل.
ويشارك في المعسكر التدريبي 100 لاعب ولاعبة من 7 دول: الأردن، فلسطين، الجزائر، الإمارات، البحرين، مصر وكندا.
ويأتي إشراف العساف على المعسكر التدريبي بناء على العلاقات المتقدمة التي نسجها مع مدربين ومؤسسات تايكواندو عالمية خلال زياراته إلى العديدة من الدول العالمية العربية والآسيوية.
كما سيشرف العساف على المعسكر التدريبي الدولي بالفترة من 27 الشهر الحالي حتى 3 الشهر المقبل، الذي يقام في الفجيرة الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، ويشارك في المعسكر 16 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني الأردني للتايكواندو.
وتأتي الاستعانة بالخبرات الأردنية، لتؤكد المكانة العالية التي تحظى بها التايكواندو الأردنية في مختلف دول العالم.
وأنهى العساف ومصطفى أول من أمس، مشاركتهما في المعسكر التدريبي الدولي الذي أقيم في اليونان بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وأشرف العساف على المعسكر التدريبي إلى جانب مدربين من اليونان يحملون درجات عالمية في تدريب التايكواندو.
وحول تجربته في المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو الذي أشرف عليه في اليونان، أشار العساف إلى أن عددا كبيرا من اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي، كانوا يطرحون عليه أسئلة تتعلق بالطرق والخطة التدريبية التي اتبعها لتحقيق 3 ميداليات ملونة في رياضة التايكواندو في 3 دورات أولمبية متتالية، في ريو دي جانيورو2026، طوكيو 2020 وفرنسا 2024، وكيف وصل الأردن إلى هذا المستوى المتطور في رياضة التايكواندو على المستويات كافة.
وقال العساف لـ"الغد": "لقد كانت إجابتي عن الأسئلة التي طرحها اللاعبون في المعسكر الدولي: منتخب التايكواندو يعد واجهة الرياضة الأردنية في الأولمبياد، وصاحبة الإنجازات عبر تاريخ المشاركات الأردنية انطلاقا من الميدالية الذهبية التي حققها أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والميداليتين الفضيتين اللتين حققهما صالح الشرباتي في أولمبياد طوكيو 2020، وزيد مصطفى باريس 2024".
وأضاف: تحقيق الإنجازات يزيد من مسؤولياتنا، حيث نبحث دائما عن الأفضل، لما يخدم الرياضة الأردنية، ولما يكفل رفع علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية، وأن هدفنا الآن مواصلة إعداد الخطط التي تكفل استدامة الإنجازات، من خلال الحفاظ على نجومنا الحاليين، والعمل على صناعة نجوم جدد، من أجل ضمان تحقيق الإنجازات في السنوات المقبلة، ونحن حريصون على ذلك، ونملك الخطط التي من شأنها ضمان نجاح الخطط، وعلى سبيل المثال أصبح اللاعب الأولمبي زيد مصطفى من أشهر اللاعبين في العالم، ويحظى باحترام وتقدير عدد كبير من اللاعبين، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من خبرته في المسكرات التدريبية". وأضاف: لقد وصلت التايكواندو للعالمية بعد فترة إعداد مسبقة على مدار الأعوام الماضية، من قبل اتحاد التايكواندو ولجنة المنتخبات وتم وضع خطة استراتيجية للاعبين المتأهلين للأولمبياد، تساعدهم في نيل نقاط أولمبية، ونجحت الخطة بتأهل 4 لاعبين مباشرة لأولمبياد باريس 2024.
ونوه العساف: نملك شريحة من الفئات العمرية المختلفة، وخامات قوية، نعمل الآن على اعدادهم بالشكل المطلوب، للمرحلة المقبلة، ونركز على الناشئين والشباب، حيث سيشارك المنتخب الوطني للناشئين في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام الحالي، سنقوم ببناء منتخب الناشئين على مراحل استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهذا يعد خطوة مهمة لضمان استمرار الإنجازات على مختلف الصعد.
وقال صاحب الميدالية الفضية للأردن في رياضة التايكواندو في أولمبياد باريس 2024، زيد مصطفى: "إن تجربة معسكر اليونان الدولي أكثر من رائعة، ونقلت خبرتي الناجحه في أولمبياد باريس إلى المشاركين، والخطوات التي سار عليها وصولا إلى فضية الأولمبياد، إلى عدد كبير من اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي، وسط حكايات وقصص متنوعة مليئة بالصعوبات والتحديات.
وقال: "كنت سعيدا بسرد حكاياتي لهم للوصول إلى الأولمبياد ونيل الميدالية الفضية، كانت فرحتي كبيرة بالتفاعل الذي أبداه عدد كبير من اللاعبين الواعدين".
وأشار: أتطلع إلى نقل تجربتي في التايكواندو للجميع، السبت المقبل، ينطلق معسكر تدريبي في الأردن بمشاركة 7 دول و100 لاعب، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، وسنعمل على نقل مدرسة التايكواندو الأردنية التي أصبحت عالمية، للمشاركين في المعسكر التدريبي، كما ينتظر المنتخب الوطني للتايكواندو معسكر تدريبي دولي بإشراف العساف وينظمه نادي الفجيرة للألعاب القتالية، قبل انطلاق بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية.

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