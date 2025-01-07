لاعبون عالميون ينهلون من خبرة التايكواندو الأردنية بمعسكر تدريبي في عمان السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - يشرف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف واللاعب الأولمبي زيد مصطفى على معسكر تدريبي دولي ينطلق في عمان يوم السبت المقبل.
ويشارك في المعسكر التدريبي 100 لاعب
ولاعبة من 7 دول: الأردن، فلسطين، الجزائر، الإمارات، البحرين، مصر وكندا.
ويأتي إشراف العساف على المعسكر التدريبي بناء على العلاقات المتقدمة التي نسجها مع مدربين ومؤسسات تايكواندو عالمية خلال زياراته إلى العديدة من الدول العالمية العربية والآسيوية.
كما سيشرف العساف على المعسكر التدريبي الدولي بالفترة من 27 الشهر الحالي حتى 3 الشهر المقبل، الذي يقام في الفجيرة الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية، ويشارك في المعسكر 16 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني الأردني للتايكواندو.
وتأتي الاستعانة بالخبرات الأردنية، لتؤكد المكانة العالية التي تحظى بها التايكواندو الأردنية في مختلف دول العالم.
وأنهى العساف ومصطفى أول من أمس، مشاركتهما في المعسكر التدريبي الدولي الذي أقيم في اليونان بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وأشرف العساف على المعسكر التدريبي إلى جانب مدربين من اليونان يحملون درجات عالمية في تدريب التايكواندو.
وحول تجربته في المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو الذي أشرف عليه في اليونان، أشار العساف إلى أن عددا كبيرا من اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي، كانوا يطرحون عليه أسئلة تتعلق بالطرق والخطة التدريبية التي اتبعها لتحقيق 3 ميداليات ملونة في رياضة التايكواندو في 3 دورات أولمبية متتالية، في ريو دي جانيورو2026، طوكيو 2020 وفرنسا 2024، وكيف وصل الأردن إلى هذا المستوى المتطور في رياضة التايكواندو على المستويات كافة.
وقال العساف لـ"الغد": "لقد كانت إجابتي عن الأسئلة التي طرحها اللاعبون في المعسكر الدولي: منتخب التايكواندو يعد واجهة الرياضة الأردنية في الأولمبياد، وصاحبة الإنجازات عبر تاريخ المشاركات الأردنية انطلاقا من الميدالية الذهبية التي حققها أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والميداليتين الفضيتين اللتين حققهما صالح الشرباتي في أولمبياد طوكيو 2020، وزيد مصطفى باريس 2024".
وأضاف: تحقيق الإنجازات يزيد من مسؤولياتنا، حيث نبحث دائما عن الأفضل، لما يخدم الرياضة الأردنية، ولما يكفل رفع علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية، وأن هدفنا الآن مواصلة إعداد الخطط التي تكفل استدامة الإنجازات، من خلال الحفاظ على نجومنا الحاليين، والعمل على صناعة نجوم جدد، من أجل ضمان تحقيق الإنجازات في السنوات المقبلة، ونحن حريصون على ذلك، ونملك الخطط التي من شأنها ضمان نجاح الخطط، وعلى سبيل المثال أصبح اللاعب الأولمبي زيد مصطفى من أشهر اللاعبين في العالم، ويحظى باحترام وتقدير عدد كبير من اللاعبين، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من خبرته في المسكرات التدريبية". وأضاف: لقد وصلت التايكواندو للعالمية بعد فترة إعداد مسبقة على مدار الأعوام الماضية، من قبل اتحاد التايكواندو ولجنة المنتخبات وتم وضع خطة استراتيجية للاعبين المتأهلين للأولمبياد، تساعدهم في نيل نقاط أولمبية، ونجحت الخطة بتأهل 4 لاعبين مباشرة لأولمبياد باريس 2024.
ونوه العساف: نملك شريحة من الفئات العمرية المختلفة، وخامات قوية، نعمل الآن على اعدادهم بالشكل المطلوب، للمرحلة المقبلة، ونركز على الناشئين والشباب، حيث سيشارك المنتخب الوطني للناشئين في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام الحالي، سنقوم ببناء منتخب الناشئين على مراحل استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهذا يعد خطوة مهمة لضمان استمرار الإنجازات على مختلف الصعد.
وقال صاحب الميدالية الفضية للأردن في رياضة التايكواندو في أولمبياد باريس 2024، زيد مصطفى: "إن تجربة معسكر اليونان الدولي أكثر من رائعة، ونقلت خبرتي الناجحه في أولمبياد باريس إلى المشاركين، والخطوات التي سار عليها وصولا إلى فضية الأولمبياد، إلى عدد كبير من اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي، وسط حكايات وقصص متنوعة مليئة بالصعوبات والتحديات.
وقال: "كنت سعيدا بسرد حكاياتي لهم للوصول إلى الأولمبياد ونيل الميدالية الفضية، كانت فرحتي كبيرة بالتفاعل الذي أبداه عدد كبير من اللاعبين الواعدين".
وأشار: أتطلع إلى نقل تجربتي في التايكواندو للجميع، السبت المقبل، ينطلق معسكر تدريبي في الأردن بمشاركة 7 دول و100 لاعب، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، وسنعمل على نقل مدرسة التايكواندو الأردنية التي أصبحت عالمية، للمشاركين في المعسكر التدريبي، كما ينتظر المنتخب الوطني للتايكواندو معسكر تدريبي دولي بإشراف العساف وينظمه نادي الفجيرة للألعاب القتالية، قبل انطلاق بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية.
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