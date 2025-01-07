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حضور جماهيري متواضع في المحترفين.. هل من حلول؟

1/7/2025 11:36:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - شعر الشارع الرياضي بالصدمة بعد نهاية مرحلة الذهاب من دوري المحترفين لكرة القدم، من الإحصائيات الصادرة حول عدد الحضور الجماهيري لمسابقة الدوري، والذي بلغ تقريبا 40 ألف مشجع في 66 مباراة.
وعلى الرغم من وجود أندية تعتمد بشكل كبير في مصدر دخلها على الحضور الجماهيري، فإن الموسم الحالي شهد تراجعا مخيفا بعدد الحضور، ما ساهم في تفاقم مشاكلها المالية، في الوقت الذي يطالب به البعض ببناء ملعب يتسع لاستقبال 40 ألف مشجع وأكثر.
وشهدت مباراة الحسين إربد والوحدات أكبر عدد حضور جماهيري في مرحلة الذهاب، بحضور 6350 مشجعا في ستاد الحسن الدولي، فيما كانت مباراة الديربي بين الوحدات والفيصلي الثانية من حيث عدد الحضور بمتابعة 6058 مشجعا، علما بأن تذاكر قمة الدوري في مواسم سابقة كانت تنفد فور طرحها على موقع الاتحاد.
ويرى عدد من الجماهير، أن الوضع الحالي في المنطقة لا يحفز الجماهير لمتابعة المباريات في الملعب، مع الاكتفاء بمتابعتها خلف الشاشة الصغيرة، إلى جانب عدم رغبة آخرين في متابعتها على الإطلاق، فيما يبتعد عدد آخر من الحضور للملعب بسبب تواضع المستوى الفني، وعدم استقرار نتائج الفرق وغيابها عن المنافسة.
ويؤكد عدد آخر من المشجعين أن الملاعب غير مهيأة لاستقبال الجماهير بصورة مثالية، من خلال عدم توفر مرافق صحية مناسبة، إلى جانب اتساخ المدرجات في العديد من المباريات، وغياب جوانب الرفاهية في الملعب بعكس ملاعب أخرى في عدة دول عربية، وهي أمور تجعل المتابع لا يفكر بالحضور للمدرجات أبدا، والاكتفاء بمتابعة المباريات على الشاشة أو معرفة نتيجتها لاحقا.
وعلى الرغم من مشاركة الحسين إربد والوحدات في دوري أبطال آسيا 2 لهذا الموسم، وبلوغهما دور ثمن النهائي، فإن مبارياتهما البيتية لم تحظ بحضور جماهيري كبير، بل لم يتجاوز عدد حضور جماهير الوحدات في 3 مباريات 10 آلاف مشجع، مقابل 6 آلاف مشجع لمباريات الحسين.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أنه أرسل كتابا رسميا لاتحاد الكرة، من أجل تخفيض أسعار التذاكر لمباريات فريق الصريح البيتية، أملا بحضور أكبر عدد من الجماهير، مفيدا بأنه تلقى ردا سلبيا من الاتحاد.
ولفت العجلوني في حديثه لـ"الغد"، إلى أن الاتحاد حدد في وقت سابق من الموسم سعر 3 دنانير كحد أدنى لسعر التذكرة، وهو الأمر الذي يراه غير مناسب، خصوصا بأن هذا السعر للدرجة الثانية، ولا يتناسب مع مصدر دخل المواطن ويعتبره عاليا.
وأضاف: "قدمنا أفكارا لاتحاد الكرة خلال سنوات ماضية من أجل تحفيز الجماهير للملعب، من خلال تطوير البنية التحتية، وفتح مطاعم وكافيهات صغيرة لجذب الجماهير لمساندة فرقها كأفكار تسويقية إضافية، دون أن نلقى أي ردود إيجابية لذلك".
ويرى العجلوني أن الوضع الاقتصادي للمواطن، يدفعه لعدم الحضور للملاعب بسبب التكلفة التي قد تعتبر عالية بالنسبة له، إلى جانب مواعيد المباريات التي قد لا تتناسب غالبيتها مع ظروفه، مبينا بأنه يفضل فتح أبواب المدرجات أمام جماهير الصريح بالمجان من أجل مساندة الفريق.
وعبر الناشط على المواقع التواصل الاجتماعي نصر البرقاوي، عن أسفه لغياب جميع جماهير الكرة المحلية عن المدرجات في الموسم الحالي، مفيدا بأن الأوضاع في قطاع غزة هي السبب الرئيسي وراء غياب عدد كبير من الجماهير، والتي بدأت بهجرة المدرجات منذ بداية الحرب.
وتمنى البرقاوي أن يعمل اتحاد الكرة على إيجاد حلول واضحة وقوية من أجل استقطاب الجماهير، عبر تخصيص جوائز في الملعب أو تخفيض أسعار التذاكر وغيرها، مؤكدا بأن خفض أسعار التذاكر لجميع المباريات، قد يحفز عددا من المواطنين غير المتابعين للكرة للحضور إلى الملاعب.

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