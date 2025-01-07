فيفا يغرم مغير السرحان 18 ألفا بسبب محترف لم يلعب.. مدربون يضغطون لتدريب الفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"فيفا" يغرم مغير السرحان 18 ألفا بسبب محترف لم يلعب!
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا يقضي بفرض غرامة على نادي مغير السرحان مقدارها 18 ألف دولار، وإجباره على دفع هذا المبلغ إضافة للغرامات، للاعب المغربي نبيل خرخاش.
وتعد هذه القضية من القضايا الغريبة في الاحتراف الأردني، حيث حصل المحترف المغربي على الحكم، رغم أنه لم يلعب أو يشارك في مباريات أو تدريبات مغير السرحان.
وبدأت القصة عندما وقع اللاعب المغربي إلكترونيا على عقد احتراف مع فريق مغير السرحان لكرة القدم بتاريخ 29 تموز (يوليو) الماضي، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى عمان لسبب أو لآخر، لتبدأ بعدها مطالباته بضرورة دفع مغير السرحان لقيمة العقد المتفق عليه، وهو ما لم يفعله النادي، ما دفع المحترف المغربي لتقديم شكوى بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قبل أن يصدر الحكم من "فيفا" أمس، ويلزم نادي مغير السرحان بدفع المبلغ للاعب، إلى جانب ضرورة دفع الغرامات المترتبة على التأخير.
مدربون يضغطون لتدريب الفيصلي
كشفت معلومات أن أكثر من مدرب محلي يمارس ضغوطا كبيرة، ليتواجد في منصب المدرب العام لفريق النادي الفيصلي، خلفا للمدرب العام شادي أبو هشهش الذي غادر للعمل في المنتخب الأولمبي.
ووفق الأنباء، فإن مدربين لجأوا إلى الواسطة، لإقناع المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد لاستقطاب أحدهم للفريق، حيث استنجد هؤلاء المدربون بأعضاء في الإدارة أو مقربين من أبو عابد، أملا في الفوز بهذا المنصب.
المعلومات تؤكد أن جمال أبو عابد، رفض الاستجابة لهذه الضغوطات، وأنه سيستقطب مدربا عاما وفق رؤيته الفنية، وبحسب أوضاع الفريق وظروفه، وبما يخدم المصلحة العامة.
مكتب سياحي يطالب ناديا محترفا بـ18 ألف دينار
قدم مكتب سياحي في عمان، شكوى رسمية في المحكمة، ضد أحد أندية المحترفين، مطالبا بحوالي 18 ألف دينار، وهو ثمن تذاكر لفريق كرة القدم خلال سفرة خارجية.
وأشار مصدر مطلع، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن المكتب السياحي اتبع الطرق كافة للتواصل مع إدارة النادي، لإقناعها بسداد المبلغ المترتب عليه، إلا أنه فشل في الحصول على رد، في ظل "تطنيش" النادي للرد على اتصالاته، الأمر الذي دفعه للجوء إلى تقديم شكوى.
وحاول المكتب السياحي، وفق المصدر، التواصل مع الإدارة لإقناعها بسداد المبلغ بالتقسيط، ولكن عدم الرد كان حاضرا، ما دفعه للجوء إلى المحكمة لتحصيل حقوقه المالية.
نيبوشا ملهم لمدرب الرمثا الجديد
كشف المدير الفني الجديد لفريق الرمثا المونتنيغري ميليان رادوفيتش، عن اطلاعه على الكرة الأردنية عبر المدير الفني السابق لفريق النادي الفيصلي المونتنيغري نيبوشا الذي حقق إنجازات أثناء إشرافه على تدريب الفيصلي.
وقال رادوفيتش إنه يملك معلومات جيدة عن الكرة الأردنية وظروفها، حيث اطلع على هذه المعلومات قبيل وصوله إلى الأردن، من خلال نيبوشا الذي كان يشرح له أوضاع الكرة الأردنية، ويسدي إليه النصائح.
مدرب الجزيرة يطلب إبعاد 5 لاعبين
طلب المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم محمود شلباية، من إدارة النادي، ضرورة إبعاد 5 لاعبين من الفريق الأول، والعمل على استبدالهم بلاعبين آخرين قادرين على إثراء الفريق في المرحلة المقبلة.
ووفق المعلومات، فإن شلباية كان يعتزم إبعاد حوالي 7 لاعبين، لكنه عاد وقلص القائمة إلى 5، بمن فيهم المحترفون كالديرون والفلسطيني محمد أيوب.
وينتظر المدرب موافقة الإدارة على طلباته، والوقوف على إمكانية قدرة النادي على تعويض المغادرين بلاعبين جدد.
غطاشة مرشح للانتقال من الدوري البحريني إلى الإماراتي
بات اللاعب الأردني المحترف في الدوري البحريني فارس غطاشة، مرشحا للاحتراف في فريق صاعد بالبطولات الإماراتية لكرة القدم.
واحترف اللاعب في الفترة الأخيرة بالدوري البحريني، قبل أن يغادره لظروف مختلفة، ما دفعه للبحث عن فرصة احتراف أخرى في الخليج، ليأتي الأمل من الإمارات، بانتظار حسم الموضوع بشكل نهائي في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.
لاعب يحتج على إخفاء عرض احترافي خارجي
احتج أحد نجوم دوري المحترفين لكرة القدم، على إدارة ناديه، بسبب سعيها لإخفاء عرض احترافي خارجي تلقاه في الفترة الماضية، مطالبا الإدارة بالإفصاح عن هذا العرض حتى أمام الإعلام.
اللاعب أشار لمقربين منه، إلى أنه اكتشف متأخرا تلقيه عرض للاحتراف في الخارج، حيث قامت الإدارة برفضه بسبب حاجتها لجهود اللاعب مع فريق الكرة في المرحلة المقبلة. اللاعب استسلم أخيرا للأمر الواقع، ووافق على رفض عرض الاحتراف الخارجي، ولكنه تمنى على الإدارة الحديث عن هذا العرض أمام الإعلام لرفع أسهمه، وهو ما لم تفعله الإدارة، الأمر الذي دفع اللاعب لتسريب المعلومة للإعلام.
لا حكام أردنيين في نهائيات آسيا للشباب
أظهر كشف حكام مباريات نهائيات آسيا تحت سن 20 التي تقام الشهر المقبل في الصين، خلو القائمة من تواجد أي حكم أردني، وهو ما لم يحصل منذ فترة طويلة.
وكشفت القائمة التي أصدرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غياب التحكيم الأردني، باستثناء تواجد مقيم الحكام والخبير التحكيمي المونديالي عوني حسونة.
كواليس النجوم
. أعضاء في الجهاز الفني لفريق بدوري المحترفين، رفعوا القبعات تقديرا وإجلالا للمدير الفني الذي رفض طلب الإدارة بإبعاد أحد أعضاء الجهاز الفني.
. المعلومات الواردة من أندية الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم، تفيد بارتفاع شعبية رئيس نادي اتحاد الرمثا منصور عبيد الله، بسبب مواقفه، مبدين تعاطفهم معه فيما جرى بشأن استقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ثم ترشحه مجددا، ومن ثم انسحابه.. عبيد الله عاد مجددا رئيسا لنادي اتحاد الرمثا بعد تجديد الثقة به من قبل أعضاء الهيئة العامة.
. ما يزال المحترف التونسي السابق في الفيصلي رفيق الكاميرجي متمسكا برأيه بالحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة، رافضا تقسيط المبلغ، الأمر الذي يفرض على النادي الاستجابة للاعب ودفع كامل مستحقاته في الطريق لرفع عقوبة المنع من التسجيل.
. مدرب محلي احتج بشدة على موافقة زملاء له بالعمل في أندية بدوري المحترفين مقابل مبالغ مالية ضعيفة، وشروط تصب في مصلحة النادي الذي تتيح له هذه الشروط التغول على المدرب.. المدرب اقترح أن يكون هناك رابطة للمدربين المحليين تنظم عملهم.
. يقال إن شخصية رياضية في منصب مهم، من المرجح أن يتم تغييرها في الأيام المقبلة، في ظل الاتهامات التي وجهت إليها بعدم القدرة على إدارة الأمور بحكمة.. إقالة هذه الشخصية مرهونة بعوامل عدة وبعض الوقت.
. مدير فني لأحد فرق المحترفين لكرة القدم، يعاني من غياب أي فكر فني لأعضاء الإدارة.. المدرب يصطدم دائما باعتراض الإدارة على أي خطوة فنية.. المدرب كشف عن إصابته بـ"صداع نصفي" بسبب معاناته مع الإدارة الجاهلة بالتفاصيل الفنية، وفق حديثه.
رئيس نادي اتحاد الرمثا منصور عبيد الله - (أرشيفية)
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