فيفا يغرم مغير السرحان 18 ألفا بسبب محترف لم يلعب.. مدربون يضغطون لتدريب الفيصلي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



"فيفا" يغرم مغير السرحان 18 ألفا بسبب محترف لم يلعب!

أصدر الاتحاد الدولي "فيفا"، قرارا يقضي بفرض غرامة على نادي مغير السرحان مقدارها 18 ألف دولار، وإجباره على دفع هذا المبلغ إضافة للغرامات، للاعب المغربي نبيل خرخاش.



وتعد هذه القضية من القضايا الغريبة في الاحتراف الأردني، حيث حصل المحترف المغربي على الحكم، رغم أنه لم يلعب أو يشارك في مباريات أو تدريبات مغير السرحان.



وبدأت القصة عندما وقع اللاعب المغربي إلكترونيا على عقد احتراف مع فريق مغير السرحان لكرة القدم بتاريخ 29 تموز (يوليو) الماضي، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى عمان لسبب أو لآخر، لتبدأ بعدها مطالباته بضرورة دفع مغير السرحان لقيمة العقد المتفق عليه، وهو ما لم يفعله النادي، ما دفع المحترف المغربي لتقديم شكوى بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قبل أن يصدر الحكم من "فيفا" أمس، ويلزم نادي مغير السرحان بدفع المبلغ للاعب، إلى جانب ضرورة دفع الغرامات المترتبة على التأخير.



مدربون يضغطون لتدريب الفيصلي

كشفت معلومات أن أكثر من مدرب محلي يمارس ضغوطا كبيرة، ليتواجد في منصب المدرب العام لفريق النادي الفيصلي، خلفا للمدرب العام شادي أبو هشهش الذي غادر للعمل في المنتخب الأولمبي.



ووفق الأنباء، فإن مدربين لجأوا إلى الواسطة، لإقناع المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد لاستقطاب أحدهم للفريق، حيث استنجد هؤلاء المدربون بأعضاء في الإدارة أو مقربين من أبو عابد، أملا في الفوز بهذا المنصب.



المعلومات تؤكد أن جمال أبو عابد، رفض الاستجابة لهذه الضغوطات، وأنه سيستقطب مدربا عاما وفق رؤيته الفنية، وبحسب أوضاع الفريق وظروفه، وبما يخدم المصلحة العامة.



مكتب سياحي يطالب ناديا محترفا بـ18 ألف دينار

قدم مكتب سياحي في عمان، شكوى رسمية في المحكمة، ضد أحد أندية المحترفين، مطالبا بحوالي 18 ألف دينار، وهو ثمن تذاكر لفريق كرة القدم خلال سفرة خارجية.



وأشار مصدر مطلع، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن المكتب السياحي اتبع الطرق كافة للتواصل مع إدارة النادي، لإقناعها بسداد المبلغ المترتب عليه، إلا أنه فشل في الحصول على رد، في ظل "تطنيش" النادي للرد على اتصالاته، الأمر الذي دفعه للجوء إلى تقديم شكوى.



وحاول المكتب السياحي، وفق المصدر، التواصل مع الإدارة لإقناعها بسداد المبلغ بالتقسيط، ولكن عدم الرد كان حاضرا، ما دفعه للجوء إلى المحكمة لتحصيل حقوقه المالية.



نيبوشا ملهم لمدرب الرمثا الجديد

كشف المدير الفني الجديد لفريق الرمثا المونتنيغري ميليان رادوفيتش، عن اطلاعه على الكرة الأردنية عبر المدير الفني السابق لفريق النادي الفيصلي المونتنيغري نيبوشا الذي حقق إنجازات أثناء إشرافه على تدريب الفيصلي.



وقال رادوفيتش إنه يملك معلومات جيدة عن الكرة الأردنية وظروفها، حيث اطلع على هذه المعلومات قبيل وصوله إلى الأردن، من خلال نيبوشا الذي كان يشرح له أوضاع الكرة الأردنية، ويسدي إليه النصائح.



مدرب الجزيرة يطلب إبعاد 5 لاعبين

طلب المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم محمود شلباية، من إدارة النادي، ضرورة إبعاد 5 لاعبين من الفريق الأول، والعمل على استبدالهم بلاعبين آخرين قادرين على إثراء الفريق في المرحلة المقبلة.



ووفق المعلومات، فإن شلباية كان يعتزم إبعاد حوالي 7 لاعبين، لكنه عاد وقلص القائمة إلى 5، بمن فيهم المحترفون كالديرون والفلسطيني محمد أيوب.



وينتظر المدرب موافقة الإدارة على طلباته، والوقوف على إمكانية قدرة النادي على تعويض المغادرين بلاعبين جدد.



غطاشة مرشح للانتقال من الدوري البحريني إلى الإماراتي

بات اللاعب الأردني المحترف في الدوري البحريني فارس غطاشة، مرشحا للاحتراف في فريق صاعد بالبطولات الإماراتية لكرة القدم.



واحترف اللاعب في الفترة الأخيرة بالدوري البحريني، قبل أن يغادره لظروف مختلفة، ما دفعه للبحث عن فرصة احتراف أخرى في الخليج، ليأتي الأمل من الإمارات، بانتظار حسم الموضوع بشكل نهائي في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.



لاعب يحتج على إخفاء عرض احترافي خارجي

احتج أحد نجوم دوري المحترفين لكرة القدم، على إدارة ناديه، بسبب سعيها لإخفاء عرض احترافي خارجي تلقاه في الفترة الماضية، مطالبا الإدارة بالإفصاح عن هذا العرض حتى أمام الإعلام.



اللاعب أشار لمقربين منه، إلى أنه اكتشف متأخرا تلقيه عرض للاحتراف في الخارج، حيث قامت الإدارة برفضه بسبب حاجتها لجهود اللاعب مع فريق الكرة في المرحلة المقبلة. اللاعب استسلم أخيرا للأمر الواقع، ووافق على رفض عرض الاحتراف الخارجي، ولكنه تمنى على الإدارة الحديث عن هذا العرض أمام الإعلام لرفع أسهمه، وهو ما لم تفعله الإدارة، الأمر الذي دفع اللاعب لتسريب المعلومة للإعلام.



لا حكام أردنيين في نهائيات آسيا للشباب

أظهر كشف حكام مباريات نهائيات آسيا تحت سن 20 التي تقام الشهر المقبل في الصين، خلو القائمة من تواجد أي حكم أردني، وهو ما لم يحصل منذ فترة طويلة.



وكشفت القائمة التي أصدرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غياب التحكيم الأردني، باستثناء تواجد مقيم الحكام والخبير التحكيمي المونديالي عوني حسونة.

كواليس النجوم

. أعضاء في الجهاز الفني لفريق بدوري المحترفين، رفعوا القبعات تقديرا وإجلالا للمدير الفني الذي رفض طلب الإدارة بإبعاد أحد أعضاء الجهاز الفني.

. المعلومات الواردة من أندية الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم، تفيد بارتفاع شعبية رئيس نادي اتحاد الرمثا منصور عبيد الله، بسبب مواقفه، مبدين تعاطفهم معه فيما جرى بشأن استقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ثم ترشحه مجددا، ومن ثم انسحابه.. عبيد الله عاد مجددا رئيسا لنادي اتحاد الرمثا بعد تجديد الثقة به من قبل أعضاء الهيئة العامة.

. ما يزال المحترف التونسي السابق في الفيصلي رفيق الكاميرجي متمسكا برأيه بالحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة، رافضا تقسيط المبلغ، الأمر الذي يفرض على النادي الاستجابة للاعب ودفع كامل مستحقاته في الطريق لرفع عقوبة المنع من التسجيل.

. مدرب محلي احتج بشدة على موافقة زملاء له بالعمل في أندية بدوري المحترفين مقابل مبالغ مالية ضعيفة، وشروط تصب في مصلحة النادي الذي تتيح له هذه الشروط التغول على المدرب.. المدرب اقترح أن يكون هناك رابطة للمدربين المحليين تنظم عملهم.

. يقال إن شخصية رياضية في منصب مهم، من المرجح أن يتم تغييرها في الأيام المقبلة، في ظل الاتهامات التي وجهت إليها بعدم القدرة على إدارة الأمور بحكمة.. إقالة هذه الشخصية مرهونة بعوامل عدة وبعض الوقت.

. مدير فني لأحد فرق المحترفين لكرة القدم، يعاني من غياب أي فكر فني لأعضاء الإدارة.. المدرب يصطدم دائما باعتراض الإدارة على أي خطوة فنية.. المدرب كشف عن إصابته بـ"صداع نصفي" بسبب معاناته مع الإدارة الجاهلة بالتفاصيل الفنية، وفق حديثه.







رئيس نادي اتحاد الرمثا منصور عبيد الله - (أرشيفية)