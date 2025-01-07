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الإعفاءات الحكومية.. دافع قوي لتحسين واقع الرياضة الأردنية وتعزيز إنجازاتها

1/7/2025 11:36:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - شكل القرار الحكومي بإعفاء اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحادات الرياضية من الضرائب العامة للمبيعات والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، فرصة ثمينة وحافزا كبيرا للاتحادات من أجل تقديم الأفضل وتطوير الأداء وتحسن جودة الألعاب واللاعبين، من خلال استثمار الأموال التي تم توفيرها من آثار القرار.
هي خطوة حكومية في الاتجاه الصحيح، تساهم في خدمة الرياضيين وتنعكس إيجابيا على الشباب الأردني الرياضي في البطولات المختلفة، وتساهم في إيجاد منافذ يمكن للاتحادات عبرها توفير أفضل المستلزمات الرياضية المتطورة، التي من شأنها رفع مستويات المنتسبين إليها.
ويعد القرار الحكومي استكمالا للنهضة التي حققها الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بقطاع الشباب، حيث تسعى الحكومة إلى ترجمة توجيهات جلالته السامية وتحقيق الرؤى الملكية لبناء الأردن الأنموذج بعزيمة شبابه، وبمشاركة فاعلة مع الجهات كافة ذات العلاقة بالقطاع الشبابي.
القرار يعد فرصة أمام اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المالية لزيادة مواردها المالية، حيث تشير المعلومات، إلى أن الميزانية التي تخصصها الحكومة للرياضة الأردنية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، غير متناسبة مع أهمية هذا القطاع الذي يسهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل، ويلعب دور السفير المشرف في الخارج.
وتمنى متابعون على الحكومة، مواصلة دعم الشباب الرياضي من خلال إعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة، لرفد القطاعات الرياضية بمبالغ مالية مقبولة قادرة على درء خطر أي أزمة رياضية مقبلة، والعمل على توفير متطلبات مثالية للمنتخبات الوطنية والأندية الباحثة عن منصات التتويج.
الكتاب الصادر من رئيس الوزراء والموجه لوزير المالية بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الماضي يقول: "استنادا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، والفقرة (ج) من المادة 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994، وبناء على تنسيبكم، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-12-2024، الموافقة على إعفاء مشتريات ومستوردات اللجنة الأولمبية واتحاداتها الرياضية من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على المواد والسلع والخدمات وحجوزات الفنادق من الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الأخرى المترتبة عليها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها كل من دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات".
ويمكن للجنة الأولمبية الاستفادة أيضا من هذه الإعفاءات، في مواصلة تطوير مركز الإعداد الأولمبي، عبر تجديد مستلزمات المرافق المتعددة التي يحتويها، وتعزيزها بأدوات حديثة تساعد في تجهيز لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية قبل البطولات الكبرى،
وثمنت الاتحادات الرياضية القرار الحكومي، الذي يعطي دفعة إضافية قوية للاتحادات، من أجل تطبيق برامج المشاريع والمعسكرات لتطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وقدم رئيس اتحاد المصارعة محمد العواملة الشكر لسمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، لجهوده الحثيثة والمستمرة في دعم الرياضة الأردنية ورفعتها، وأضاف في تصريح منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد على "فيسبوك": "لقد كان سموه على الدوام الركيزة الأساسية التي أسهمت في تذليل العقبات أمام الاتحادات الرياضية، الأمر الذي مكنها من تحقيق أهدافها وتعزيز مسيرتها نحو المزيد من التقدم والإنجازات".
كما توجه اتحاد المصارعة بالشكر إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان وأعضاء مجلس الوزراء على قرار "يؤكد حرص الحكومة على دعم مسيرة الرياضة والرياضيين الأردنيين، بما يسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الرياضي وتمكينه من تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي".
من جهته، ثمن أمين سر اتحاد رفع الاثقال عمر العطيات القرار الحكومي، والذي جاء بجهود من سمو الأمير فيصل، وأضاف في تصريح لـ"الغد": "سيستفيد اتحاد رفع الأثقال من القرار الحكومي، ونعمل على استثماره من أجل تحقيق الإنجازات في المناسبات المختلفة"، متمنيا أن تكون في الفترة المقبلة إيجابية على الرياضة الأردنية.
واعبر المتابع للشأن الرياضي المحلي د. خليل السرور، ان القرار يعد من أهم التوجهات لخدمة الرياضة والشباب، ويؤكد أهمية دعم الاتحادات الرياضية التي تعمل على رعاية الشباب الأردني وتطوير مهاراته، والمساهمة في توفير ما يلزم لحصد الميداليات وتحقيق الإنجازات في المشاركات الخارجية".
وأردف: "يقع على الحكومة الدور الأهم في دعم الرياضة ماليا ومعنويا، إذا ما أرادت تطوير المنتخبات والأندية، ودفعها لتحقيق إنجازات مختلفة تسهم في رفع علم الوطن عاليا"، معتبرا أن شح الموارد المالية يشكل العائق الأكبر أمام تطور الرياضة الأردنية، حيث تقع الآن على اللجنة الأولمبية والاتحادات مسؤولية تنفيذ القرار بصورة جيدة واستغلاله بما يخدم أهداف اللعبة ومجالات تطويرها، من حيث الاعتماد على أفضل المستلزمات التي تساهم في رفع إمكانيات اللاعبين".
وتوقع المتابع أحمد الدباس، أن ينعكس القرار الحكومي إيجابيا على النتائج العامة للمنتخبات واللاعبين خلال العام الحالي، لأن توفر الأموال عامل مهم لتنفيذ الخطط والبرامج المعد من الاتحادات الرياضية، وأردف: "أتمنى ان يشمل القرار في الفترة المقبلة الأندية، وخصوصا أندية دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أن إعفاء الأندية من الضرائب والجمارك يخدم واقع الرياضة الأردنية ويساهم في تطويرها ويخفف من المعاناة التي تضرب منظومة الأندية في كافة الألعاب، خصوصا وأن نفقات شراء الأدوات الرياضية من ملابس وكرات وغيرها جزء كبير من ميزانية الأندية.

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