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معتوق يشرف على سلة السيدات.. والهناندة يتصدر ترشيحات رئاسة الاتحاد

1/7/2025 11:36:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يتولى المدير الفني لتطوير المنتخبات الوطنية، مروان معتوق، مسؤولية الإشراف على تدريبات المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة – بشكل مؤقت - خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن رحلة التحضير لخوض الاستحقاقات المقبلة.
ووفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد"، فإن المنتخب الوطني للسيدات سيبدأ تجمعه باللاعبات المتاحات، تأهبا للمشاركة ببطولة غرب آسيا للسيدات، التي ستقام في نيسان (أبريل) أو بداية أيار (مايو) المقبلين، التي ستكون تأهيلية للبطولة الآسيوية، علما أن ملف اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني للسيدات سيكون من مسؤولية الاتحاد المنتخب، وبما ينسجم مع إمكانياته ورؤيته بالملف النسوي.
ولم يعتمد اتحاد غرب آسيا "وابا" الموعد والمكان النهائيين لإقامة البطولة التأهيلية، حيث ينتظر أن يجتمع خلال اليومين المقبلين لدراسة واعتماد طلبات الاستضافة.
ويحتل "صقور السيدات" المركز 61 عالميا و11 آسيويا والثالث عربيا برصيد 116.2 نقطة، حيث تعود آخر مشاركة دولية لمنتخب السيدات إلى نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة التايلندية "بانكوك" في آب (أغسطس) من العام 2023، التي حل فيها المنتخب بالمركز الرابع آنذاك.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، أن وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال السابق، والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة زين، أحمد الهناندة، يتصدر قائمة الترشيحات لتولي منصب رئاسة اتحاد كرة السلة ضمن فئة المعينين، حيث ستقام الانتخابات بشكل رسمي بين الفترة من 15 إلى 20 شباط (فبراير) المقبل.
كما علمت "الغد" أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان، تفاضل بين خمسة أسماء محلية وأجنبية، تمهيدا لاختيار الأنسب منها والقادر على قيادة طموحات المنتخب الوطني للرجال في آسيا ومنتخب الشباب في مونديال سويسرا خلال العام الحالي، وذلك لخلافة المدرب وسام الصوص، الذي أنهى ارتباطه مع "الصقور" بالتراضي، نزولا عند رغبته في خوض تجربة تدريبية جديدة مع فريق هسينشو توبلس ليونيرز في الدوري التايواني للمحترفين.
وينتظر أن يحسم ملف المدرب الجديد مع نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، حيث ينتظر المنتخب الوطني للرجال استحقاق النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، التي يستقبل فيها "صقور الأردن" نظيره السعودي يوم 21 شباط (فبراير) المقبل، قبل أن يحل ضيفا على العراق في العاصمة بغداد يوم 24 من الشهر ذاته، علما أن المنتخب الوطني قطع تذكرة العبور إلى كأس آسيا، التي تقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) المقبل.
كما يتأهب المنتخب الوطني للشباب إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 19 عاما، التي تقام في مدينة لوزان السويسرية خلال الفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين، التي تأهل إليها للمرة الثانية في تاريخه بعد التأهل إلى مونديال اليونان 1995، بعد حلوله في المركز الرابع ببطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة عمان في أيلول (سبتمبر) 2024، وحمل لقبها المنتخب الأسترالي آنذاك.

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