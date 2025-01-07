معتوق يشرف على سلة السيدات.. والهناندة يتصدر ترشيحات رئاسة الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يتولى المدير الفني لتطوير المنتخبات الوطنية، مروان معتوق، مسؤولية الإشراف على تدريبات المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة – بشكل مؤقت - خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن رحلة التحضير لخوض الاستحقاقات المقبلة.
ووفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد"، فإن المنتخب الوطني للسيدات سيبدأ تجمعه باللاعبات المتاحات، تأهبا للمشاركة ببطولة غرب آسيا للسيدات، التي ستقام في نيسان (أبريل) أو بداية أيار (مايو) المقبلين، التي ستكون تأهيلية للبطولة الآسيوية، علما أن ملف اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني للسيدات سيكون من مسؤولية الاتحاد المنتخب، وبما ينسجم مع إمكانياته ورؤيته بالملف النسوي.
ولم يعتمد اتحاد غرب آسيا "وابا" الموعد والمكان النهائيين لإقامة البطولة التأهيلية، حيث ينتظر أن يجتمع خلال اليومين المقبلين لدراسة واعتماد طلبات الاستضافة.
ويحتل "صقور السيدات" المركز 61 عالميا و11 آسيويا والثالث عربيا برصيد 116.2 نقطة، حيث تعود آخر مشاركة دولية لمنتخب السيدات إلى نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة التايلندية "بانكوك" في آب (أغسطس) من العام 2023، التي حل فيها المنتخب بالمركز الرابع آنذاك.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، أن وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال السابق، والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة زين، أحمد الهناندة، يتصدر قائمة الترشيحات لتولي منصب رئاسة اتحاد كرة السلة ضمن فئة المعينين، حيث ستقام الانتخابات بشكل رسمي بين الفترة من 15 إلى 20 شباط (فبراير) المقبل.
كما علمت "الغد" أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان، تفاضل بين خمسة أسماء محلية وأجنبية، تمهيدا لاختيار الأنسب منها والقادر على قيادة طموحات المنتخب الوطني للرجال في آسيا ومنتخب الشباب في مونديال سويسرا خلال العام الحالي، وذلك لخلافة المدرب وسام الصوص، الذي أنهى ارتباطه مع "الصقور" بالتراضي، نزولا عند رغبته في خوض تجربة تدريبية جديدة مع فريق هسينشو توبلس ليونيرز في الدوري التايواني للمحترفين.
وينتظر أن يحسم ملف المدرب الجديد مع نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، حيث ينتظر المنتخب الوطني للرجال استحقاق النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، التي يستقبل فيها "صقور الأردن" نظيره السعودي يوم 21 شباط (فبراير) المقبل، قبل أن يحل ضيفا على العراق في العاصمة بغداد يوم 24 من الشهر ذاته، علما أن المنتخب الوطني قطع تذكرة العبور إلى كأس آسيا، التي تقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) المقبل.
كما يتأهب المنتخب الوطني للشباب إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 19 عاما، التي تقام في مدينة لوزان السويسرية خلال الفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 6 تموز (يوليو) المقبلين، التي تأهل إليها للمرة الثانية في تاريخه بعد التأهل إلى مونديال اليونان 1995، بعد حلوله في المركز الرابع ببطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة عمان في أيلول (سبتمبر) 2024، وحمل لقبها المنتخب الأسترالي آنذاك.
MENAFN07012025000072011014ID1109066193
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.