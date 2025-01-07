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صناعة العقول العربية

1/7/2025 11:35:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمد العايدي






إن العقل العربي الذي كان مهد الحضارات والفكر الإنساني بات اليوم مستهدفا من قوى تسعى لتحييده واستلابه حقه في أداء دوره، وبناء نهضة عربية حقيقية، وان صناعة العقول العربية التي تشكل الوعي العربي ليست مجرد صدفة، بل نتيجة إستراتجيات مدروسة تستهدف إضعاف الأمة العربية من الداخل، وهذا يتطلب منا اليوم تحليلا معمقا للواقع العربي الأليم، ومحاولة مراجعة صريحة، ونقد فلسفي بنّاء نابع من بيئة الثقافة العربية، وليس خطابا تغريبيا مبنيا على أسس وثقافات أخرى لا تنسجم مع تطلعات وطموحات أمتنا.
هذا المقال يسلط الضوء على كيفية تشكيل العقل العربي في الوقت الراهن، وأهمية استعادة زمام المبادرة الفكرية العربية من أجل تفعيل دورنا في صناعة مستقبل الأمة، والمشاركة الفاعلة في الحضارة العالمية.
فمع تصاعد الثورة التكنولوجية والمعلوماتية أصبحت العقول ميداناً رئيسا للصراع، من أجل تشكيل وعي الشعوب بما يخدم مصالح اعدائها، وكل هذا يتم تنفذه عبر إستراتيجيات متعددة، لضمان بقاء الشعوب في حالة من الهشاشة والتبعية، ومن أهمها:
أولاً: الإخلال بالثوابت
إستراتيجية الإخلال بالثوابت تبدأ بتشويه المفاهيم الأساسية التي تشكل هوية المجتمعات العربية، مثل الدين، واللغة، والانتماء الوطني، والقضايا العربية المصيرية المشتركة كالقضية الفلسطينية ومقدساتها، ويتم ذلك عبر محاولات مستمرة لتقديم هذه القيم على أنها رجعية وغير قادرة على التكيف مع الحداثة.
ثانياً: تحييد العقل العربي
يتم تحييد العقل العربي عن قضاياه الكبرى من خلال:
- استنزاف الكفاءات العلمية والفكرية، ودفعها للهجرة، أو إغراقها في بيئة لا تحترم ولا تقدر الإبداع.
- الاستبداد السياسي الذي يؤدي إلى غياب الحرية الفكرية بسبب حكومات سلطوية.
ثالثاً: تأطير وتجميد العقول
من أكثر الأدوات فتكاً بالعقل العربي هي ترويج الهويات الفرعية كالطائفية والمذهبية والقبلية لتحويل العقل العربي من عقل جامع إلى عقل مجزأ، يؤمن بالولاءات الفرعية على حساب القضايا الكيلة الجامعة التي تنهض بوطنه وتعزز مساهماته الفكرية.
كما أن ادخال المجتمعات العربية في نزاعات مبنية على التقليد واجترار الأفكار القديمة بدلا من تطويرها يستهلك العقول في خلافات ثانوية هامشية.
ولذا علينا أن نعتمد مناهج وأنظمة تعليمية وتربوية ترسخ في الأجيال إنتاجية المعرفة بدل من تلقيها، وبناء التفكير النقدي بدلا من التقليد، وتنمية الإبداع الفكري بدلا من التعصب والانغلاق.
رابعاً: غياب الخطاب الفلسفي العربي المصدر والهوية
الأمة العربية تفتقر إلى خطاب فلسفي نابع من بيئتها الثقافية والتاريخية، مما يجعلها تعتمد على استيراد فلسفات غربية لا تتناسب مع سياقها التاريخي والحضاري.
وإن افتقار العالم العربي إلى فلسفة "موجهة " ترك العقل العربي دون بوصلة فكرية واضحة، مما دفع الكثير من المفكرين العرب والمسلمين في العصر الحديث إلى الركون إلى الفلسفة الغربية، ومحاولة تقليدها، والاكتفاء بترجمتها، على أنها مقدسة لا يجوز تجاوزها أو نقدها.
خامساً: التزييف الاعلامي
يعد التزييف الإعلامي من أخطر أساليب هدم الوعي العربي وإعادة تشكيله بما يخدم مصالح القوى الاستعمارية الكبرى، من خلال تغييب الرواية الحقيقية، والتغطية المشوهة للأحداث في البلاد العربية، ونشر الأخبار الزائفة من أجل تأجيج الصراعات الداخلية كما حصل في زمن "الربيع العربي"، وما تزال الدعاية الإعلامية العالمية تمارس الكذب على أوسع نطاق خاصة في أحداث غزة، لتسويغ الإجرام الصهيوني فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني.
وأخيرا إن إعادة الوعي للعقل العربي ليس مجرد عملية فكرية، بل هو مشروع حضاري نهضوي يحدد مصير الأمة، وذلك يتطلب وعيا عميقا بالتحديات ومواجهتها، وهو يتطلب إحياء الهوية الفكرية العربية، وتعزيز الخطاب الفلسفي النابع من البيئة الثقافية العربية، وتحرير الإعلام من التبعية الخارجية.
إن العقل العربي قادر على استعادة مكانته الحضارية، إذا وضعت له خريطة طريق تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثوابت والتجديد.

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