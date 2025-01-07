الصفدي: بناء سورية الآمنة والموحدة عامل استقرار للأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

نساند أشقاءنا السوريين لتكون اللحظة الحالية منطلقا لإنجاز تاريخي

مستعدون للتعاون مع السوريين لتوفير الكهرباء والغاز واستئناف طيرانهم لعمله

متفقون بالمطلق على مواجهة التحديات المشتركة كتهريب المخدرات للأردن

رسالتنا رسالة الدول العربية وفق اجتماعات العقبة للوقوف إلى جانب السوريين

ضمان أمن واستقرار الجنوب السوري والتصدي لتهديد المخدرات والسلاح

اتفقنا على التنسيق وتشكيل لجان أمن وطاقة وصحة ونقل وتجارة ومياه

- يجب إعطاء الإدارة السورية الجديدة الفرصة لخدمة شعبهم وترميم جراحهم

عمان - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، نظيره في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، في أول زيارة له، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، ضم: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، ووزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب، ووزير الكهرباء عمر شقروق.

وعقد الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ووزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة محادثات موسعة مع نظرائهم، بحثت تطورات الأوضاع في سورية، وتعزيز التعاون بين البلدين، بما يسهم بمساعدة الإدارة السورية الجديدة على إعادة البناء ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

وأكد الجانبان، حرصهما على تعميق التعاون، بما يعكس تاريخية العلاقة وإستراتيجيتها بين بلديهما.

كما عقد الصفدي والحنيطي وحسني والخرابشة، لقاءات ثنائية منفصلة مع نظرائهم.

وفي السياق نفسه، اتفق الوزيران، على تشكيل لجان عمل في قطاعات الطاقة والمعابر والنقل والتجارة والمياه والصحة، تبدأ اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن لبحث الخطوات العملية لإطلاق التعاون بين البلدين.

كما بحث الحنيطي وحسني، مع نظيرهما، آلية التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، ومحاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح عبر سورية إلى الأردن وأمن الحدود.

وفي مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين، قال الصفدي إن "زيارة الوفد السوري إلى المملكة مهمة جداً، وتبني على المحادثات التي كنت أجريتها حين زرت دمشق بتكليف من جلالة الملك عبدالله الثاني ولقائي بالسيد أحمد الشرع".

وأشار الصفدي إلى أن اللقاء مع الشرع كان إيجابياً صريحاً موسعاً، جرى فيه مناقشة العديد من القضايا، وقال "حملت خلال اللقاء رسالة واضحة من المملكة، تفيد بأننا نحترم إرادة الشعب السوري وخياراته، كما أكد جلالة الملك منذ اليوم الأول، وبأننا نقف إلى جانب أشقائنا السوريين في إعادة بناء وطنهم بعد سنوات من القتل والتشريد والخراب والدمار، لإعادة بناء سورية الموحدة الحرة، ذات السيادة الكاملة على أراضيها.. سورية التي يشارك في بنائها كل مكونات الشعب السوري، وتبني المستقبل الذي يحفظ حقوق السوريين".

وأشار إلى أن ما يجري في سورية، يؤثر على المملكة بشكل واضح من حيث التحديات التي واجهتنا في الماضي من تهريب للمخدرات والسلاح، ووجود لمجموعات إرهابية حاولت تهديد أمن المملكة وتصدت لها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة باقتدار، مؤكدا أن "بناء سورية الآمنة المستقرة وكاملة السيادة على أراضيها الموحدة، مصلحة أردنية وعامل استقرار للأردن، ومصلحة لمنطقتنا وللاستقرار في منطقتنا برمتها".

وأضاف "نقف مع أشقائنا في سورية، ومستعدون لتقديم كل ما نستطيع لنسند أشقاءنا في هذه اللحظة التاريخية التي نريد لها أن تكون منطلقاً لإنجاز تاريخي، يتمثل بإعادة بناء سورية، الوطن الحر المستقر ذي السيادة، الذي يحفظ حقوق مواطنيه، ويلبي حقوق السوريين الذين يستحقون وطناً حراً سيداً يعيشون فيه بكرامة بعد سنوات من المعاناة".

وأشار الصفدي إلى أن اللقاء مع الوفد السوري، كان صريحاً ونقاشاً حقيقياً، عكس الحرص المشترك على بناء علاقات الصداقة والتعاون التي تعكس تاريخية العلاقة الأردنية السورية، والحرص المشترك على بناء علاقات قادرة على خدمة البلدين والشعبين، وتسهم ببناء الاستقرار في المنطقة.

وبين أن المباحثات شملت الحديث عن قضايا عملانية كموضوع أمن الحدود، وقال "اتفقنا على أن ننسق معاً، وأن يكون هناك لجنة معنية بالأمن، ولجنة معنية بالدفاع، ولجان في الطاقة والصحة والنقل والتجارة والمياه، بحيث يبدأ العمل الحقيقي لترتيب وتنظيم الأمور بين بلدين جارين، يحتاجا للعمل معاً بشكل جيد، لأن في عملنا المشترك خدمة لشعبينا وبلدينا، وإسهاماً باستقرار المنطقة، وكما تعلمون كنا في المملكة استضفنا اجتماعات العقبة التي عكست موقفاً عربياً موحدًا، لدعم أشقائنا في سورية وفي الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الانتقالية".

وأشار الصفدي إلى أن الإدارة السورية الجديدة، تُكمل اليوم شهراً على حمل أمانة قيادة بلدهم، ويجب أن يعطوا فرصتهم للبدء بخدمة شعبهم وترميم جراحهم ولملمة أمورهم بشكل يمكنهم من المضي نحو المستقبل المشرق المنجز الآمن المستقر.

وجدد الصفدي التأكيد على أن المملكة، كانت دوماً سنداً للأشقاء في سورية وستبقى سنداً لهم، وتوجيهات جلالة الملك بتقديم كل الدعم الذي تستطيعه المملكة لمساعدة الأشقاء في سورية في هذه المرحلة الدقيقة، مضيفا "الشعب السوري الشقيق، شعب قادر مثقف ومنجز، ونثق بأنه قادر على إعادة بناء دولته، وله منا كل الدعم والإسناد في هذه المرحلة".

وقال إن "اللاجئين السوريين هم ضيوف في الأردن، "وقدمنا ما استطعنا لهم، ليحظوا بالحياة الكريمة التي يستحقونها خلال وجودهم في الأردن، ومستمرون بتقديم كل ما نستطيع لهم، الى أن تتهيأ ظروف عودتهم الطوعية الكريمة إلى بلدهم، ليسهموا بإعادة بنائه إلى جانب أشقائهم".

كما أكد الصفدي، أن هناك تعاوناً بين البلدين، لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب السوري، من حيث التصدي لتهديد المخدرات والسلاح، وتوحيد الظروف التي تسهم بإعادة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الأردن مستعد لتوفير الكهرباء للأشقاء في سورية، لافتا لاجتماعات وزيري الطاقة والثروة المعدنية الأردني ونظيره السوري، لبحث كيفية التعاون في توفير الكهرباء لسورية.

وقال "مستعدون للعمل معهم في توفير الغاز، وفي اللحظة التي نتحدث فيها الان، هنالك أيضاً وفد من الملكية الأردنية وسلطة الطيران المدني موجود في دمشق، لبحث آليات إعادة أو استئناف الطيران المدني إلى سورية".

وفي رده على سؤال حول تأمين الحدود الشمالية للأردن على نحو كامل، ووقف التهريب كليا، قال إن "المحادثات تضمنت بحث موضوع أمن الحدود، وتحديداً خطر تهريب المخدرات والسلاح، وخطر محاولات "داعش" إعادة بناء وجودها، مؤكدا أن هناك اتفاقاً بالمطلق بين الأردن والإدارة السورية الجديدة على مواجهة التحديات المشتركة، كخطر تهريب المخدرات للأردن، الذي يُعد خطراً على سورية والسوريين، وكذلك السلاح والإرهاب، الذي كان في مقدمة المواضيع التي طرحت في المحادثات، إذ كان هنالك اجتماع بين رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع السوري ومدير المخابرات العامة الأردنية ومدير المخابرات السوري، للدخول في تفاصيل العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.

كما بين الصفدي أنه "كان هنالك اتفاقيات يفترض بأنها كانت تحكم العلاقة المائية بين المملكة وسورية تعود إلى العام 1984، وثمة اتفاقيات لاحقة، وكان هنالك خرق فيها، لكن الأردن دائماً يتعامل بتأثير إستراتيجي، وجلالة الملك يفكر بالمستقبل، ويريد جلالته أن تكون العلاقات الأردنية السورية مبنية على الأخوة والصراحة والمصلحة المشتركة".

وأضاف "ثمة أولويات، الأولى الآن؛ هي أن نسند أشقاءنا في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، بعد ذلك تشكل الحكومة، وبعدها ندخل بكل التفاصيل، ونتعامل مع الحدود والمياه والطاقة، وكل القضايا الأخرى، من منطلق أننا نريد بناء علاقات قائمة على الاحترام والإسناد والثقة المتبادلة، ونعالج كل القضايا من هذا المنطلق الذي يخدم مصلحة البلدين".

وبشأن تهريب المخدرات، قال الصفدي إن "الإدارة السورية الجديدة لا تتحمل مسؤولية ما هو موجود، صحيح أن الكثير من الظروف التي كانت تتيح تهريب المخدرات وإنتاجها وتصديرها للأردن قد تغيرت، لكن هنالك واقع لم تنتهِ معه حتى الآن كل تبعات ما كان سابقاً. فقبل أيام كان هنالك محاولة لتهريب المخدرات، والمخدرات ما تزال موجودة عند بعض الأشخاص. هنالك عصابات ما تزال تعمل، وبالتالي هذا التحدي لنا ولهم، وسنواجهه معاً عبر تنسيق عملي ميداني سياسي كامل".

وأضاف "أن كثيرا من الأمور ما تزال بحاجة لمقاربات، لكن علينا أن نصبر، علينا أن نكون واقعيين، الأمور لن تنتهي بين يوم وليلة، ثمة كثير من العمل، لكن القاعدة ما قاله معالي الأخ، وما أؤكده الآن، نحن نريد أن نعمل معاً، بحيث نخدم مصلحة البلدين، ونواجه كل التحديات المشتركة، هذه مرحلة انتقالية، واجبنا أن نسند أشقاءنا فيها، ونثق بأننا سنصل معاً لاعتماد كل الآليات المطلوبة لمواجهة التحديات المشتركة، لأنني كما قلت نحن في بناء علاقة أردنية سورية قائمة على الأخوة والاحترام المتبادل مصلحة للبلدين، والآن الأولوية هي إسناد الأشقاء في مواجهة التحديات الكبيرة، والحمل الكبير الذي يحملونه الآن وإلى حين أن يستقروا وتستقر أمورهم، وإن شاء الله المستقبل سيحمل الخير للبلدين والشعبين".

وأكد الصفدي أن رسالة الأردن هي رسالة الدول العربية التي اتفقت عليها في اجتماعات العقبة، بالوقوف إلى جانب السوريين في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنهم على الأسس التي تحفظ أمنهم واستقرارهم وسيادتهم ووحدتهم، وتلبي حقوقهم بحياة آمنة حرة مستقرة كريمة على أرضهم.

وقال "كلنا سند لسورية في هذا الجهد الذي نجاحه يشكل نجاحاً لنا، ودعمه أولوية بالنسبة لنا، وكلنا متفقون على أننا عبر هذا الاتصال المباشر، وعبر فتح قنوات التعاون، وعبر بناء الشراكات الإستراتيجية نكمل بعضنا، بإسناد أشقائنا في سورية على تجاوز المرحلة السابقة، وكل ما حملت وتحمل من تبعات وتحديات، وصولاً للمستقبل الذي يحقق للسوريين ما يستحقونه من حياة آمنة كريمة في وطنهم الحر الآمن المستقر السيد".

واختتم الصفدي المؤتمر بالقول" بالنسبة لنا في الأردن، استقرار سورية وأمنها هو أمن واستقرار لنا، وسورية يجب أن تستعيد عافيتها ودورها الأساس في منظومة العمل العربي. سورية دولة رئيسة في المنطقة، لها إسهامات تاريخية في العمل العربي المشترك، وسنعمل معاً على أن نسند الأشقاء لأن تستعيد سورية هذا الدور، وتستعيد حضورها، ويسهم الشعب السوري بعملية النهضة والإنجاز التي نريدها في منطقتنا كاملة".

بدوره، قال الشيباني إن زيارة المملكة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات السورية الأردنية على مختلف الصعد والمجالات، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين، موجها شكره للمملكة وشعبها على استقبال اللاجئين خلال الـ13 سنة الماضية، مؤكدا "سجل هذا الاستقبال أجمل استضافة لحالة إخواننا السوريين الذين نزحوا بسبب الأزمة السابقة، وأيضاً على الجهود الإنسانية التي قدموها طيلة هذه الفترة".

وأشار الشيباني إلى حرص الإدارة السورية على توطيد العلاقات المشتركة مع الأردن سياسيا واقتصاديا وأمنيا، بخاصة ملفات إعادة الإعمار والاستثمارات التجارية في البلدين، وتحقيق الأمن المائي عبر قنوات التواصل الفعال والتعاون المستمرين، لافتا لإنجاز تشكيل عدة لجان متعددة بين البلدين في جميع المجالات.

كما أعرب الشيباني عن شكره للمملكة على مساعدتها سورية برفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل السوريين، والتي بإزالتها تدريجياً ستنعش المجتمع السوري، والحالة الاقتصادية في سورية، فقد أصبحت معوقاً حقيقياً لأي شراكة أو أي تعاون قادم، ينعكس إيجابياً على الشعب السوري.

ووجه الشيباني الدعوة للمسؤولين والوفود والشركات الأردنية للقدوم إلى سورية الجديدة، لإطلاق مزيد من المبادرات والشراكات والمشاريع الاقتصادية المستدامة، لتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى البعيد.

وأشار الشيباني إلى أن نظام الأسد، ترك لسورية تركة كبيرة من المشاكل، وقال إن "نظام الأسد كان لديه مشاكل مع شعبه ومع دول الجوار، وهذه الذاكرة سنمحيها من الذاكرة السورية السياسية، وأيضاً ستكون سورية مصدر أمان واستقرار وتعاون مع جيرانها ودول المنطقة، ولن تكون مصدر تهديد بالتأكيد، وأيضاً سنغير صورة السياسة الخارجية التي كان قد اعتمدها النظام في الفترة السابقة، وهي سياسة الابتزاز وتصدير المخاطر حتى يفاوض عليها، بل ستكون سورية مصدرا للأمان والشراكة والاحترام المتبادلين، فنحن نحترم سيادة دول الجوار وأمنها".

إلى ذلك، عُقد اجتماع ثنائي بين وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة ووزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، ووزير الكهرباء السوري عمر شقروق، وجرت مناقشة احتياجات الجانب السوري من الطاقة في هذه المرحلة الحرجة.

وأكد الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سورية بنحو 250 ميغاواط من الكهرباء فورا، وذلك في حال جاهزية شبكة خط الربط الكهربائي التي تربط البلدين داخل الجانب السوري، موضحا أنه جرى إنجاز معظم الأعمال لتزويد مركز نصيب بالطاقة الكهربائية عبر شبكة توزيع شركة كهرباء محافظة إربد.

وأشار شقروق، إلى أن خط الربط الكهربائي بين البلدين في الأراضي السورية، قد تعرض لاعتداءات وسرقات الفترة الماضية، وبحاجة لفترة من الزمن لإصلاحه وإعادته للخدمة، مبينا أن تزويد الكهرباء في سورية يجري حالياً لساعتين فقط، متطلعين لرفع مدة التزويد لتصل لـ8 ساعات يومياً، مؤكدا أن القدرة المتاحة حالياً من الساعات التوليدية وخطوط النقل والتوزيع، تسمح بتحقيق هذا الهدف، ولكن هناك حاجة للوقود في هذه المرحلة لتشغيل المحطات.

كما أشار دياب للحاجة الى تزويد الجانب السوري بالغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بينا لفت الخرابشة لاستعداد الأردن بتزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي عن طريق سفينة التغييز العائمة الموجودة في العقبة، عبر خط الغاز العربي الواصل بين البلدين.

وأبدى الجانب السوري رغبته بتأمين جزء من احتياجاته من المشتقات النفطية، بخاصة الغاز البترولي المسال، وسيجري بحث هذه الأمور بالتفصيل بين الفرق الفنية من الطرفين.

وفي إطار تعزيز التعاون، اتفق بين الجانبين من حيث المبدأ على قيام فرقة فنية أردنية بمساعدة الجانب السوري في الكشف عن خطة الربط الأردني السوري في الأراضي السورية، وتحديد الاحتياجات الفنية ومتطلبات إصلاح الخط، إذ أكد الجانب الأردني استعداده للمساعدة بعملية الإصلاح، فيما أكد الطرفان أهمية إعادة خط الربط الأردني السوري للخدمة، ووضع خطة لتعزيزه.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن الأردن سيضع كامل إمكانياته لخدمة الأشقاء في الجانب السوري.