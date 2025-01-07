الأمم المتـحـدة تدين هجـوم قوات الاحتـلال الإسرائـيـلـي عـلـى قـافـلــة مساعدات في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

استنكرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استهداف‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قافلة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬الانتهاكات‭ ‬بحق‭ ‬طواقم‭ ‬الوكالات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لدعم‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وسط‭ ‬ما‭ ‬يرتكبه‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬وحرب‭ ‬إبادة‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬شهرا‭. ‬

وأدان‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬إطلاق‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬قافلة‭ ‬تحمل‭ ‬إشاراته‭ ‬بوضوح،‭ ‬قرب‭ ‬‮«‬حاجز‭ ‬وادي‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إن‭ ‬الاعتداء‭ ‬‮«‬عرّض‭ ‬حياة‭ ‬طاقم‭ ‬القافلة‭ ‬لخطر‭ ‬هائل،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬المركبات‭ ‬عن‭ ‬الحركة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬تعرضت‭ ‬القافلة‭ ‬التي‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مركبات‭ ‬تحمل‭ ‬8‭ ‬موظفين‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬مُعاد،‭ ‬رغم‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬البرنامج‭ ‬أن‭ ‬‮«‬16‭ ‬رصاصة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أصابت‭ ‬المركبات،‭ ‬ولحسن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يُصب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬المرعبة‮»‬‭. ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬أحدث‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المعقدة‭ ‬والخطرة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬والوكالات‭ ‬الأخرى‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬