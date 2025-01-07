الأمم المتـحـدة تدين هجـوم قوات الاحتـلال الإسرائـيـلـي عـلـى قـافـلــة مساعدات في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
استنكرت الأمم المتحدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة، ودعت إلى رفض الانتهاكات بحق طواقم الوكالات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين وسط ما يرتكبه الاحتلال من حصار وحرب إبادة منذ 15 شهرا.
وأدان برنامج الأغذية العالمي إطلاق قوات الاحتلال النار على قافلة تحمل إشاراته بوضوح، قرب «حاجز وادي غزة» وسط القطاع.
وقال البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني إن الاعتداء «عرّض حياة طاقم القافلة لخطر هائل، وأدى إلى توقف المركبات عن الحركة». وتابع: «تعرضت القافلة التي تتألف من 3 مركبات تحمل 8 موظفين لإطلاق نار مُعاد، رغم حصولها على جميع الموافقات اللازمة من السلطات الإسرائيلية».
وأوضح البرنامج أن «16 رصاصة على الأقل أصابت المركبات، ولحسن الحظ لم يُصب أي من الموظفين في هذه الواقعة المرعبة». وبيّن أن «هذا الحدث غير المقبول ليس سوى أحدث مثال على بيئة العمل المعقدة والخطرة التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى اليوم».
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