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ماكرون يتهم ماسك بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى

1/7/2025 7:15:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬الملياردير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بثها‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬أخبرنا‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سيدعم‭ ‬رجعية‭ ‬دولية‭ ‬جديدة‭ ‬ويتدخل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ألمانيا؟‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يتصور‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر؟‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬ماكرون‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬ماسك،‭ ‬واتهمه‭ ‬بالتدخل‭ ‬بشؤون‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬ففي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬ NRK ‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬النرويجي‭ ‬يوناس‭ ‬غار‭ ‬ستور،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬شخص‭ ‬ذو‭ ‬نفوذ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وموارد‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬بشكل‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى‭.‬

فوفقا‭ ‬لستور،‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬تتبنى‭ ‬المبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وتعد‭ ‬دولا‭ ‬متحالفة‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬صرح‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأمريكي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬لصالح‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬إصلاح‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬الشعبوي‭ ‬اليميني‭ ‬باعتباره‭ ‬‮«‬الأمل‭ ‬الوحيد‮»‬،‭ ‬بأن‭ ‬الحزب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬زعيمه‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬كتب‭ ‬فاراج‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬التلغراف‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬التقى‭ ‬بماسك‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بمنتجع‭ ‬مار‭ ‬إيه‭ ‬لاغو،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬ناقشوا‭ ‬مسألة‭ ‬تمويل‭ ‬الحزب‭ ‬البريطاني،‭ ‬ولم‭ ‬يترك‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأمريكي‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬للشك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬معسكر‭ ‬فاراج‭.‬

وكما‭ ‬تشير‭ ‬الصحيفة،‭ ‬اختلف‭ ‬ماسك‭ ‬وفاراج‭ ‬حول‭ ‬مؤسس‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬الإنجليزية‮»‬‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة‭ ‬المعادية‭ ‬للإسلام‭ ‬تومي‭ ‬روبنسون،‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬أثنى‭ ‬عليه‮»‬‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬شبكته‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬فاراج‭ ‬إن‭ ‬روبنسون‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يدعو‭ ‬فيها‭ ‬ماسك‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬لحزب‭ ‬يميني،‭ ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬فيلت‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬البديل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ألمانيا‮»‬‭ ‬اليميني‭ ‬هو‭ ‬القوة‭ ‬السياسية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬إنقاذ‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬‮«‬ظلا‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬جدلا‭ ‬ساخنا‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬تحرير‭ ‬‮«‬فيلت‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬ألمانيا‭ ‬ككل،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيلت‮»‬‭ ‬إيفا‭ ‬ماري‭ ‬كوغل‭ ‬استقالتها‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬المادة،‭ ‬ووصف‭ ‬المرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬فريدريش‭ ‬ميرتس‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬المعارضة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي‭ ‬المسيحي‭ ‬والاتحاد‭ ‬المسيحي‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬المقال‭ ‬بأنه‭ ‬تدخل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الألمانية‭. ‬

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