ماكرون يتهم ماسك بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالتدخل في الانتخابات في دول أخرى، خاصة في ألمانيا.
وقال ماكرون في كلمة بثها قصر الإليزيه في حسابه على منصة «إكس»: «ماذا لو أخبرنا شخص ما قبل عشر سنوات أن صاحب إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم سيدعم رجعية دولية جديدة ويتدخل بشكل مباشر في الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا؟ من كان يتصور مثل هذا الأمر؟ هذا هو العالم الذي نعيش فيه».
ولم يكن ماكرون الوحيد الذي انتقد ماسك، واتهمه بالتدخل بشؤون دول أخرى، ففي مقابلة مع قناة « NRK »، أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، أن من غير المقبول أن يتدخل شخص ذو نفوذ كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وموارد اقتصادية كبيرة بشكل نشط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
فوفقا لستور، مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تحدث بين دول تتبنى المبادئ الديمقراطية وتعد دولا متحالفة فيما بينها.
وفي وقت سابق صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي دعا إلى التصويت لصالح حزب «إصلاح المملكة المتحدة» الشعبوي اليميني باعتباره «الأمل الوحيد»، بأن الحزب يحتاج إلى تغيير زعيمه نايجل فاراج.
وفي الوقت نفسه، كان قد كتب فاراج سابقا في مقال لصحيفة «التلغراف» أنه التقى بماسك في منزل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمنتجع مار إيه لاغو، مشيرا إلى أنهم ناقشوا مسألة تمويل الحزب البريطاني، ولم يترك رجل الأعمال الأمريكي أي مجال للشك في دعم معسكر فاراج.
وكما تشير الصحيفة، اختلف ماسك وفاراج حول مؤسس رابطة «الدفاع الإنجليزية» اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام تومي روبنسون، الذي «أثنى عليه» ماسك على شبكته الاجتماعية، بينما قال فاراج إن روبنسون «ليس هو من نحن بحاجة إليه».
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ماسك إلى التصويت لحزب يميني، فقد سبق له أن كتب في مقال لصحيفة «فيلت» الألمانية أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني هو القوة السياسية الوحيدة في ألمانيا القادرة على إنقاذ البلاد من أن تصبح «ظلا لما كانت عليه في السابق».
وأثار نشر هذه المادة جدلا ساخنا في مكتب تحرير «فيلت» وفي ألمانيا ككل، حيث قدمت رئيسة قسم الرأي في «فيلت» إيفا ماري كوغل استقالتها بعد نشر المادة، ووصف المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس من كتلة المعارضة المكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، المقال بأنه تدخل غير مسبوق في الانتخابات الألمانية.
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