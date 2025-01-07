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8 ملاعب لاستضافة كأس آسيا 2027

1/7/2025 7:15:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كوالالمبور‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬موعد‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬5‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬ذاك‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ثمانية‭ ‬ملاعب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬جدة‭ ‬والخُبر،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬اطلاق‭ ‬العد‭ ‬العكسي‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬للبطولة‭. ‬وسيكون‭ ‬الحدث‭ ‬القاري‭ ‬محطة‭ ‬رئيسة‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬البلد‭ ‬الخليجي‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬بحق‭ ‬استضافتها‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعد‭ ‬قطر‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

ويتقدم‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخبا،‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ70‭ ‬ألف‭ ‬مشجع،‭ ‬وملعب‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬وكلاهما‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وسيكونان‭ ‬ايضا‭ ‬ضمن‭ ‬الملاعب‭ ‬المخصصة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2034‭. ‬

كما‭ ‬ستحتضن‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملاعب‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الحدث‭ ‬القاري‭ ‬وهي‭: ‬ملعب‭ ‬الشباب،‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬الإمام‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود،‭ ‬وملعب‭ ‬المملكة‭ ‬أرينا‭.‬

كذلك،‭ ‬تواجد‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ60‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬الرياضية‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إنشاء‭ ‬ملعب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الخُبر‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬مواعيد‭ ‬واختيار‭ ‬الملاعب‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬يمثلان‭ ‬محطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬قد‭ ‬استضافت‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بقيادة‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بلقبها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬منها‭ ‬ليفوز‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬باللقب‭.‬



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