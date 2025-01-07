8 ملاعب لاستضافة كأس آسيا 2027

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كوالالمبور - (أ ف ب): حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 في السعودية موعد إقامة البطولة من 7 يناير حتى 5 فبراير من ذاك العام على أن تقام في ثمانية ملاعب في كل من العاصمة الرياض، جدة والخُبر، تزامنا مع اطلاق العد العكسي لمدة عامين للبطولة. وسيكون الحدث القاري محطة رئيسة قبل استضافة البلد الخليجي لكأس العالم 2034 التي فاز في ديسمبر بحق استضافتها للمرة الاولى في تاريخه والثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد قطر عام 2022.
ويتقدم الملاعب التي ستستضيف المسابقة القارية المرموقة التي ستشهد مشاركة 24 منتخبا، ملعب الملك فهد الذي يتسع لـ70 ألف مشجع، وملعب جامعة الملك سعود وكلاهما في الرياض، وسيكونان ايضا ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة مونديال 2034.
كما ستحتضن ثلاثة ملاعب أخرى في العاصمة الحدث القاري وهي: ملعب الشباب، ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، وملعب المملكة أرينا.
كذلك، تواجد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يتسع لـ60 ألف مشجع ضمن القائمة في جدة، إضافة الى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. كما سيتم إنشاء ملعب جديد في مدينة الخُبر.
وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل «تأكيد مواعيد واختيار الملاعب لكأس آسيا 2027 في السعودية يمثلان محطة استراتيجية في رحلتنا لاستضافة البطولة».
وكانت قطر قد استضافت كأس العالم 2022 التي توجت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بلقبها، قبل أن تستضيف كأس آسيا بعد عام منها ليفوز «العنابي» باللقب.
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