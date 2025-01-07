انطلاق السوبر القطري الإماراتي 16 يناير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ - (‬قنا‭): ‬كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للسوبر‭ ‬القطري‭ -‬الإماراتي‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لمواجهتي‭ ‬‮«‬درع‭ ‬السوبر‮»‬‭ ‬و«درع‭ ‬التحدي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬السد‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والوصل‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي،‭ ‬ويلتقي‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الريان‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وفريق‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬الصلات‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مباراة‭ ‬الريان‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬وكذلك‭ ‬مباراة‭ ‬السد‭ ‬والوصل‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬استاد‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.‬

وأضاف،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللوجيستية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬ستطرح‭ ‬تذاكر‭ ‬المباراة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬دوري‭ ‬نجوم‭ ‬قطر،‭ ‬ويجري‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإماراتي‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬المباراتين،‭ ‬بجانب‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لإصدار‭ ‬التصاريح‭ ‬الإعلامية‭.‬

وتابع‭: ‬نسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬8‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركة‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وبدون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬ستحقق‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مكاسب‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الفني‭ ‬والتنافسي‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للسوبر‭ ‬القطري‭ ‬الإماراتي‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬القطري‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬النصر‭ ‬الإماراتي‭ ‬‮«‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‮»‬‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ (‬17‭) ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬



















