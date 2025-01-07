انطلاق السوبر القطري الإماراتي 16 يناير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الدوحة - (قنا): كشفت اللجنة المنظمة للسوبر القطري -الإماراتي أمس عن آخر الاستعدادات لمواجهتي «درع السوبر» و«درع التحدي»، حيث تجمع الأولى بين السد بطل الدوري القطري في الموسم الماضي والوصل بطل الدوري الإماراتي، ويلتقي في الثانية الريان وصيف بطل الدوري القطري لكرة القدم في الموسم الماضي، وفريق شباب الأهلي وصيف الدوري الإماراتي.
وقال علي حسن الصلات رئيس قسم الإعلام في الاتحاد القطري لكرة القدم، إن الاستعدادات متواصلة من قبل اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فيما يخص مباراة الريان وشباب الأهلي التي ستقام يوم 16 يناير الجاري على استاد أحمد بن علي، وكذلك مباراة السد والوصل التي يستضيفها استاد جاسم بن حمد يوم 18 من الشهر نفسه.
وأضاف، في مؤتمر صحفي للحديث عن كافة التحضيرات اللوجيستية والإعلامية، أن اللجنة المنظمة ستطرح تذاكر المباراة اليوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر، ويجري التنسيق مع الجانب الإماراتي فيما يخص حضور الجماهير في المباراتين، بجانب فتح باب التسجيل لإصدار التصاريح الإعلامية.
وتابع: نسعى لتطوير البطولة من خلال مشاركة 8 فرق في النسخة الجديدة بعد مشاركة 4 فرق في النسخة الافتتاحية، وبدون أدنى شك ستحقق هذه البطولة مكاسب كبيرة على الصعيدين الفني والتنافسي.
وكانت اللجنة المنظمة للسوبر القطري الإماراتي قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن تنظيم كأس السوبر القطري الإماراتي، وتجمع بين النصر الإماراتي «وصيف بطل كأس رئيس الدولة» في الموسم الماضي مع نادي قطر «وصيف بطل كأس سمو الأمير» في نفس الموسم، وذلك في (17) يناير الجاري في دبي.
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