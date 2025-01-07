كارلوس يقود كرة الرفاع رسميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تعاقد مجلس إدارة نادي الرفاع مع مدربه الجديد الإسباني كارلوس هيرنانديز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لما تبقى من الموسم الحالي 2024-2025.
وشهد توقيع العقد سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة بالنادي.
الجدير بالذكر أن المدرب الجديد وقع مع النادي خلفا للمدرب السوري هيثم جطل، ويحتل الرفاع حاليا المركز الخامس في دوري ناصر بن حمد الممتاز برصيد 11 نقطة، وسيلعب مباراته المقبلة أمام المحرق يوم الجمعة القادم 10 يناير 2025.
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