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كارلوس يقود كرة الرفاع رسميا

1/7/2025 7:15:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تعاقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬هيرنانديز‭ ‬لتدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وشهد‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الكرة‭ ‬بالنادي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬وقع‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬خلفا‭ ‬للمدرب‭ ‬السوري‭ ‬هيثم‭ ‬جطل،‭ ‬ويحتل‭ ‬الرفاع‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬وسيلعب‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬10‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

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