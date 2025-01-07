بنزيما يقود الاتحاد إلى عبور الهلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (د ب أ): سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفين وركلة ترجيح ليقود فريقه اتحاد جدة الى فوز ماراثوني على الهلال على ملعب المملكة أرينا، ويتأهل للدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما تدخل الحكم بإلغاء هدف سجله كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، بداعي وجود تسلل ضد النجم الفرنسي في الدقيقة 44.
وتقدم الاتحاد بهدف بنزيما في الدقيقة 63 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى مررها زميله مهند الشنقيطي.
وأدرك الهلال التعادل بهدف لقائده سالم الدوسري في الدقيقة 72 مستفيدا من كرة قادمة من البرازيلي فابينيو لاعب وسط الاتحاد، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.
وتقدم الهلال بهدف ماركوس ليوناردو في الدقيقة 101 بعد تمريرة من متعب الحربي. ولكن الاتحاد لم يستسلم وأدرك التعادل بهدف ثان سجله بنزيما في الدقيقة 114 بعد تمريرة من عبدالعزيز البيشي. واحتفل كريم بنزيما بهدفه الخامس في شباك الهلال منها هدف بقميص فريقه السابق ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية في عام 2023.
وفي الدقيقة 116 سجل البيشي هدفا ثالثا للاتحاد ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت باحتساب تسلل، ليمتد اللقاء لركلات الترجيح التي حسمها الاتحاد لصالحه بنتيجة 3/1 بعد تألق حارسه الصربي بريدراج رايكوفيتش الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح أمام نجوم الهلال.
وانتزع الاتحاد آخر بطاقات التأهل للدور قبل النهائي ليلحق بأندية القادسية والشباب والرائد في المربع الذهبي، بينما ودع الهلال حامل اللقب في الموسمين الأخيرين المسابقة من دور الثمانية. وفي مباراة أخرى تأهل فريق القادسية للدور قبل النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم بعد الفوز 3/صفر على مضيفه التعاون ضمن منافسات دور الثمانية.
وأحرز المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 33، وأضاف كاميرون بويرتاس الهدف الثاني في الدقيقة 36. وفي الشوط الثاني عزز جوليان كينيونس تفوق القادسية بهدف ثالث في الدقيقة 49.
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