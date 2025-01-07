بنزيما يقود الاتحاد إلى عبور الهلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬سجل‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيما‭ ‬هدفين‭ ‬وركلة‭ ‬ترجيح‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬ماراثوني‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المملكة‭ ‬أرينا،‭ ‬ويتأهل‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بعدما‭ ‬تدخل‭ ‬الحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬هدف‭ ‬سجله‭ ‬كريم‭ ‬بنزيما‭ ‬نجم‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة،‭ ‬بداعي‭ ‬وجود‭ ‬تسلل‭ ‬ضد‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭.‬

وتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهدف‭ ‬بنزيما‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬مررها‭ ‬زميله‭ ‬مهند‭ ‬الشنقيطي‭.‬

وأدرك‭ ‬الهلال‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬لقائده‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬72‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ليمتد‭ ‬اللقاء‭ ‬لشوطين‭ ‬إضافيين‭.‬

وتقدم‭ ‬الهلال‭ ‬بهدف‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬101‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬متعب‭ ‬الحربي‭. ‬ولكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬لم‭ ‬يستسلم‭ ‬وأدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬سجله‭ ‬بنزيما‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬114‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬البيشي‭. ‬واحتفل‭ ‬كريم‭ ‬بنزيما‭ ‬بهدفه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الهلال‭ ‬منها‭ ‬هدف‭ ‬بقميص‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬116‭ ‬سجل‭ ‬البيشي‭ ‬هدفا‭ ‬ثالثا‭ ‬للاتحاد‭ ‬ولكن‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭) ‬تدخلت‭ ‬باحتساب‭ ‬تسلل،‭ ‬ليمتد‭ ‬اللقاء‭ ‬لركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬التي‭ ‬حسمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1‭ ‬بعد‭ ‬تألق‭ ‬حارسه‭ ‬الصربي‭ ‬بريدراج‭ ‬رايكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لثلاث‭ ‬ركلات‭ ‬ترجيح‭ ‬أمام‭ ‬نجوم‭ ‬الهلال‭.‬

وانتزع‭ ‬الاتحاد‭ ‬آخر‭ ‬بطاقات‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬ليلحق‭ ‬بأندية‭ ‬القادسية‭ ‬والشباب‭ ‬والرائد‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬بينما‭ ‬ودع‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الأخيرين‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭. ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬القادسية‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬التعاون‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭.‬

وأحرز‭ ‬المهاجم‭ ‬الجابوني‭ ‬بيير‭ ‬إيمريك‭ ‬أوباميانج‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للقادسية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬33،‭ ‬وأضاف‭ ‬كاميرون‭ ‬بويرتاس‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬36‭. ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عزز‭ ‬جوليان‭ ‬كينيونس‭ ‬تفوق‭ ‬القادسية‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭.‬