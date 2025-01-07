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الحلبة تدعو حاملي تذاكر بطولة الدارتس إلى حضور السحب الرسمي

1/7/2025 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬حاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز،‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬الى‭ ‬حضور‭ ‬فعالية‭ ‬السحب‭ ‬الرسمي‭ ‬للمتسابقين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الالتقاء‭ ‬بنخبة‭ ‬لاعبي‭ ‬الدارتس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الراغبي‭ ‬في‭ ‬سار‭.‬

ستحدد‭ ‬القرعة‭ ‬مواجهات‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدارتس،‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬فعاليات‭ ‬القرعة‭ ‬والسحب‭ ‬الرسمي‭ ‬للبطولة،‭ ‬سيحصل‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬تواقيع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفعالية،‭ ‬وذلك‭ ‬لحاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬البطولة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الراغبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ستكون‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدراتس‭ ‬ماسترز‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬يناير،‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الصخير‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬أبطال‭ ‬الدارتس‭ ‬الذين‭ ‬سيتنافسون‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬المتوج‭ ‬حديثًا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وبطل‭ ‬بحرين‭ ‬دارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لوك‭ ‬ليتلر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لوك‭ ‬همفريز‭ ‬وروب‭ ‬كروس‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬باسم‭ ‬محمود‭ ‬وعبدالله‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬اللذين‭ ‬فازا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بعد‭ ‬احتلالهما‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬التأهيلية‭.‬

ستكون‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراتس‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬ويتم‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬محترفي‭ ‬الدارتس‭ ‬ PDC ،‭ ‬وشركة‭ ‬الترويج‭ ‬الرياضي‭ ‬ CBX ‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وستقام‭ ‬بطولة‭ ‬بحرين‭ ‬دارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬القبة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬ستستضيف‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة‭ ‬وممتعة‭ ‬للبطولة‭.‬

تذاكر‭ ‬البطولة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متوافرة‭ ‬للبيع‭ ‬الآن‭ ‬كما‭ ‬تتوافر‭ ‬ضيافة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬التذاكر‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ +‬97317450000‭. ‬


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