الحلبة تدعو حاملي تذاكر بطولة الدارتس إلى حضور السحب الرسمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تدعو حلبة البحرين الدولية حاملي تذاكر بطولة البحرين للدارتس ماسترز، البطولة التي ستنطلق في «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، الى حضور فعالية السحب الرسمي للمتسابقين في البطولة والحصول على فرصة الالتقاء بنخبة لاعبي الدارتس في العالم وذلك 6:30 مساء الأربعاء 15 يناير في نادي الراغبي في سار.
ستحدد القرعة مواجهات الجولة الافتتاحية من بطولة الدارتس، وإلى جانب فعاليات القرعة والسحب الرسمي للبطولة، سيحصل الجماهير على حصة تواقيع المشاركين في البطولة في نفس الفعالية، وذلك لحاملي تذاكر البطولة فقط في نادي الراغبي لكرة القدم.
ستكون هذه الفعالية جزءا من فعاليات بطولة البحرين للدراتس ماسترز والتي ستنطلق نهاية الأسبوع المقبل يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير، في حلبة البحرين الدولية في الصخير.
من بين أبطال الدارتس الذين سيتنافسون في البطولة، بطل العالم المتوج حديثًا لأول مرة وبطل بحرين دارتس ماسترز لوك ليتلر، إلى جانب بطل العالم العام الماضي لوك همفريز وروب كروس. إلى جانب مشاركة باسم محمود وعبدالله سعيد من البحرين، اللذين فازا مؤخرًا بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في الجولة التأهيلية.
ستكون بطولة البحرين للدارتس ماسترز لهذا العام الجولة الافتتاحية في تقويم بطولة العالم للدراتس لعام 2025، ويتم تنظيم بطولة البحرين للدارتس ماسترز من قبل حلبة البحرين الدولية وذلك بالتعاون مع شركة محترفي الدارتس PDC ، وشركة الترويج الرياضي CBX وبدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وستقام بطولة بحرين دارتس ماسترز لعام 2025 في خيمة القبة في حلبة البحرين الدولية، والتي ستستضيف أجواء مميزة وممتعة للبطولة.
تذاكر البطولة لا تزال متوافرة للبيع الآن كما تتوافر ضيافة كبار الشخصيات، جميع أنواع التذاكر متاحة على bahraingp . com أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن لحلبة البحرين الدولية على الرقم +97317450000.
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