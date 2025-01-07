الخميس انطلاق ليالي كانو موتورز رولنغ دراغ بالحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
عشاق السرعة على موعد مع فعالية جديدة من فعاليات ليالي كانو موتورز رولنغ دراغ التي تقام على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، الفعالية الأكثر شهرة لمحبي السرعة والتسابق، وذلك مساء غد الخميس.
ومن المقرر أن تقام منافسات كانو موتورز لـ«الرولنغ دراغ» يوم الخميس بين الساعة 7 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، وتتم عملية التسجيل في موقف السيارات التابعة للحلبة. تكلفة المشاركة هي 22 دينارا بحرينيا لكل سائق أو متسابق. يمكن للمشاهدين مشاهدة جميع المنافسات مقابل رسم دخول رمزي قدره 2 دينار بحريني، تباع التذاكر في مواقف السيارات.
وتعتبر فعالية «الرولنغ دراغ» واحدة من أحدث المنافسات التي تمت إضافتها إلى قائمة منوعة من الفعاليات المثيرة في حلبة البحرين الدولية. وعلى غرار منافسات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ«الدراغ والدرفت»، يوفر الـ«الرولنغ دراغ» فرصة للمشاركين للمشاركة بسياراتهم الخاصة أو دراجاتهم النارية على المضمار السرعة البالغ طوله ربع ميل، والمعتمد من «شبكة هوت رود الوطنية العالمية NHRA ».
ويكمن الفرق الرئيسي في الـ«رولنغ دراغ» هو أن المشاركين لا يبدؤون من توقف تام، ولكن من سرعة دوران تبلغ 80 كيلومترا في الساعة. لذلك فإن الـ«رولنغ دراغ» هو الفعالية المثالي لدعوة صديق أو أكثر ومن ثم تحديهم في سلسلة من المنافسات المباشرة لمعرفة الأفضل.
كما هو الحال في كل فعالية من فعاليات الحلبة، يتم اتباع معايير السلامة على أعلى مستوى في جميع الأوقات خلال الفعاليات للسائقين والمشاهدين على حد سواء.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينار للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ.
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