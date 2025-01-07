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لياو: شكرًا لجماهير الرياض

1/7/2025 7:15:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬واس‭): ‬شهد‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬بملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬بمدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬إقامة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالي،‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقي‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬ميلان‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان،‭ ‬وتوج‭ ‬بلقبها‭ ‬الأول‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ‭(‬22‭) ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬المؤتمر،‭ ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬ميلان‭ ‬البرتغالي‭ ‬كونسيساو،‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬عقليةِ‭ ‬اللاعبين،‭ ‬والذين‭ ‬بذلوا‭ ‬جهدًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للعودة‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬التوازن،‭ ‬وعلى‭ ‬الجميع‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬الجهد‭ ‬لتغيير‭ ‬واقع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قدم‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬ميلان‭ ‬البرتغالي‭ ‬لياو‭ ‬شكره‭ ‬الكبير‭ ‬لجماهير‭ ‬الفريق‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬وساندت‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬ساندتنا‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬حصولنا‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬فريقنا‭ ‬يملك‭ ‬عقليةً‭ ‬مميزة،‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربنا‭ ‬كونسيساو،‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬أفكاره‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع؛‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة،‭ ‬والظفر‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي،‭ ‬فقد‭ ‬أرجع‭ ‬خسارة‭ ‬فريقهِ‭ ‬لقبَ‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالي‭ ‬أمام‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬ميلان،‭ ‬إلى‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تسبّب‭ ‬في‭ ‬إرهاق‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وفقدان‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الثلث‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المواجهة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص‭ ‬كان‭ ‬عائقاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سنعود‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا،‭ ‬ونرتّب‭ ‬أوراقنا‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬اللاعبين‭ ‬فترة‭ ‬راحةٍ‭ ‬كافية؛‭ ‬لاستعادةِ‭ ‬قواهم،‭ ‬ولا‭ ‬أنسى‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬بفريق‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬ميلان،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يستسلم‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬هدفين،‭ ‬وهو‭ ‬أمرٌ‭ ‬يحسبُ‭ ‬لهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‮»‬‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬بيّن‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬دي‭ ‬ماركو،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬واجه‭ ‬خصمًا‭ ‬قويًا،‭ ‬وأن‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة؛‭ ‬رجّحت‭ ‬كفّة‭ ‬إي‭ ‬سي‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬خسارة‭ ‬الديربي‭ ‬تعدّ‭ ‬صعبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬تتطلب‭ ‬تكاتف‭ ‬اللاعبين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬






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