لياو: شكرًا لجماهير الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (واس): شهد المركز الإعلامي بملعب الأول بارك بمدينة الرياض، إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي، والتي جمعت فريقي إي سي ميلان وإنتر ميلان، وتوج بلقبها الأول بنتيجة (3-2)، وسط حضور جماهيري تجاوز الـ(22) ألف متفرج.
وفي المؤتمر، أكد مدرب إي سي ميلان البرتغالي كونسيساو، أن الفوز بالبطولة يعود إلى العمل على عقليةِ اللاعبين، والذين بذلوا جهدًا كبيرًا للعودة في اللقاء، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يبحث عن التوازن، وعلى الجميع بذل قصارى الجهد لتغيير واقع الفريق في مسابقة الدوري.
من جانبه، قدم لاعب فريق إي سي ميلان البرتغالي لياو شكره الكبير لجماهير الفريق التي حضرت وساندت الفريق في الرياض، قائلًا: «من الرائع اللعب أمام هذه الجماهير التي ساندتنا بقوة في البطولة، وساهمت في حصولنا عليها».
وتابع: «فريقنا يملك عقليةً مميزة، والجهاز الفني بقيادة مدربنا كونسيساو، نجح في ترجمة أفكاره على أرض الواقع؛ ما أسهم في قلب الطاولة، والظفر باللقب».
أما مدرب إنتر ميلان الإيطالي سيموني إنزاغي، فقد أرجع خسارة فريقهِ لقبَ كأس السوبر الإيطالي أمام إي سي ميلان، إلى ضغط المباريات، الأمر الذي تسبّب في إرهاق اللاعبين، وفقدان التركيز في الثلث الأخير من المواجهة، مبينًا أن فريقه كان قادرًا على إنهاء المواجهة في أكثر من مناسبة، إلا أن إهدار الفرص كان عائقاً لتحقيق ذلك.
وأضاف: «سنعود إلى إيطاليا، ونرتّب أوراقنا من جديد، مع منح اللاعبين فترة راحةٍ كافية؛ لاستعادةِ قواهم، ولا أنسى أن أشيد بفريق إي سي ميلان، والذي لم يستسلم بعد تلقيه هدفين، وهو أمرٌ يحسبُ لهم بلا شك».
فيما بيّن لاعب إنتر ميلان الإيطالي دي ماركو، أن فريقه واجه خصمًا قويًا، وأن التفاصيل الصغيرة؛ رجّحت كفّة إي سي ميلان في اللقاء، مؤكدًا أن ردة فعل خسارة الديربي تعدّ صعبة، إلا أن العودة من جديد، تتطلب تكاتف اللاعبين، من أجل العودة الإيجابية في المستقبل.
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