Wednesday, 08 January 2025 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوصل يحقق رقما قياسيا لأول مرة

1/7/2025 7:15:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬الوصل‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بدوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬لاعبه‭ ‬فابيو‭ ‬ليما‭ ‬إلى‭ ‬هدفه‭ ‬رقم‭ ‬170‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬بدوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬علي‭ ‬صالح‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬أسرع‭ ‬هدف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬45‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬المباراة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الاحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإماراتية‭. ‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬مواصلة‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬2‭-‬0‭ ‬‮«‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬له‮»‬‭ ‬ملاحقته‭ ‬الشارقة‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تعادل‭ ‬الشارقة‭ ‬مع‭ ‬العين‭ ‬بدون‭ ‬أهداف،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

كما‭ ‬أصبح‭ ‬رافييل‭ ‬تاجير‭ ‬لاعب‭ ‬الجزيرة‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬تركي‭ ‬يسجل‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬الإماراتي،‭ ‬بعدما‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬البطائح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالح‭ ‬الجزيرة‭ ‬بنتيجة‭ ‬3-0‭.‬

وقال‭ ‬الصربي‭ ‬ميلوش‭ ‬ميلوييفيتش‭ ‬مدرب‭ ‬الوصل‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬بسداسية‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬وسريع،‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬للاعبين‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬ياس‭. ‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬تسجيل‭ ‬28‭ ‬هدفا،‭ ‬كان‭ ‬أكثرها‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الوصل‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬بـ6‭ ‬أهداف‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭ ‬حقق‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات،‭ ‬فيما‭ ‬حضرت‭ ‬الخسارة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬للبطائح‭ ‬أمام‭ ‬الجزيرة،‭ ‬والتعادل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬أيضا‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬العين‭ ‬مع‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭.‬

MENAFN07012025000055011008ID1109065917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث