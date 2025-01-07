الوصل يحقق رقما قياسيا لأول مرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أبوظبي - (وام): حقق فريق الوصل رقما قياسيا للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين، بفوزه على العروبة بنتيجة 6-0 في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة، وذلك عندما سجل 4 أهداف للمرة الأولى في الشوط الأول، فيما وصل لاعبه فابيو ليما إلى هدفه رقم 170 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، كما سجل علي صالح لاعب الفريق أسرع هدف هذا الموسم في الدوري، وذلك بعد 45 ثانية من انطلاقة المباراة، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن رابطة المحترفين الإماراتية. وشهدت الجولة التي أقيمت على مدار يومين مواصلة شباب الأهلي الثاني برصيد 26 نقطة والفائز على النصر 2-0 «مع تبقي مباراة مؤجلة له» ملاحقته الشارقة المتصدر برصيد 28 نقطة، وذلك عندما تعادل الشارقة مع العين بدون أهداف، وهو الأول له هذا الموسم.
كما أصبح رافييل تاجير لاعب الجزيرة أول لاعب تركي يسجل هدفا في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي، بعدما هز شباك البطائح في المباراة التي انتهت لصالح الجزيرة بنتيجة 3-0.
وقال الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل عقب الفوز بسداسية إن فريقه لعب بشكل مميز وسريع، واستطاع أن يقدم أفضل نتيجة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الروح المعنوية للاعبين قبل لقاء الجولة المقبلة أمام بني ياس. وشهدت الجولة تسجيل 28 هدفا، كان أكثرها في لقاء الوصل على العروبة بـ6 أهداف.
وخلال الجولة ذاتها حقق أصحاب الأرض الفوز في 5 مباريات، فيما حضرت الخسارة مرة واحدة وكانت للبطائح أمام الجزيرة، والتعادل مرة واحدة أيضا بدون أهداف في لقاء العين مع الشارقة على استاد هزاع بن زايد.
MENAFN07012025000055011008ID1109065917
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.