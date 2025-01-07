الوصل يحقق رقما قياسيا لأول مرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬الوصل‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بدوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬لاعبه‭ ‬فابيو‭ ‬ليما‭ ‬إلى‭ ‬هدفه‭ ‬رقم‭ ‬170‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬بدوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬علي‭ ‬صالح‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬أسرع‭ ‬هدف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬45‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬المباراة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الاحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإماراتية‭. ‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬مواصلة‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬2‭-‬0‭ ‬‮«‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬له‮»‬‭ ‬ملاحقته‭ ‬الشارقة‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تعادل‭ ‬الشارقة‭ ‬مع‭ ‬العين‭ ‬بدون‭ ‬أهداف،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

كما‭ ‬أصبح‭ ‬رافييل‭ ‬تاجير‭ ‬لاعب‭ ‬الجزيرة‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬تركي‭ ‬يسجل‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬الإماراتي،‭ ‬بعدما‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬البطائح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالح‭ ‬الجزيرة‭ ‬بنتيجة‭ ‬3-0‭.‬

وقال‭ ‬الصربي‭ ‬ميلوش‭ ‬ميلوييفيتش‭ ‬مدرب‭ ‬الوصل‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬بسداسية‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬وسريع،‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬للاعبين‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬ياس‭. ‬وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬تسجيل‭ ‬28‭ ‬هدفا،‭ ‬كان‭ ‬أكثرها‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الوصل‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬بـ6‭ ‬أهداف‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭ ‬حقق‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات،‭ ‬فيما‭ ‬حضرت‭ ‬الخسارة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬للبطائح‭ ‬أمام‭ ‬الجزيرة،‭ ‬والتعادل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬أيضا‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬العين‭ ‬مع‭ ‬الشارقة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭.‬