قضية أولمو تطغى على مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬لبرشلونة‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابه‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬لكن‭ ‬قضية‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬نجمه‭ ‬الدولي‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬تطغى‭ ‬على‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬استنفد‭ ‬السبل‭ ‬القانونية‭ ‬لتمديد‭ ‬القيد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬ترخيصًا‭ ‬جديدًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬للعبة‭ ‬لأولمو‭ ‬والمهاجم‭ ‬الشاب‭ ‬باو‭ ‬فيكتور‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬أيضًا‭ ‬المشكلة‭ ‬نفسها‭.‬

وأوضحت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستسمح‭ ‬لنادي‭ ‬برشلونة‭ ‬بكسب‭ ‬وقت‭ ‬ثمين‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭. ‬وبالفعل‭ ‬اصطحب‭ ‬برشلونة‭ ‬أولمو‭ ‬وباو‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬إشراكهما‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الا‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬برشلونة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استعاد‭ ‬برشلونة‭ ‬خدمات‭ ‬قلب‭ ‬دفاعه‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬بعد‭ ‬اصابة‭ ‬ابعدته‭ ‬طويلا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬باربسترو‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ (‬4-0‭) ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬السبت‭. ‬وعلق‭ ‬اراوخو‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬أولمو‭ ‬وباو‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬ترك‭ ‬الأمر‭ ‬طعما‭ ‬سيئا‭ ‬لأنهما‭ ‬زميلان‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نحول‭ ‬انتباهنا‭ ‬إلى‭ (‬مباراة‭) ‬الأربعاء‭ ‬ضد‭ ‬أتلتيك‮»‬‭.‬

دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬

وسيكون‭ ‬احراز‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬علما‭ ‬بانه‭ ‬فاز‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬لقبا‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬يأمل‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬معادلته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬لكن‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬أولا‭ ‬تخطي‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا،‭ ‬وصيف‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس،‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭.‬

وكشف‭ ‬فليك‭ ‬إن‭ ‬الجناح‭ ‬الشاب‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزا‭ ‬للمشاركة‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭.‬

لكن‭ ‬مهمة‭ ‬برشلونة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬الباسكي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬ارنستو‭ ‬فالفيردي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬السيئة‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فإنه‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬ويتصدر‭ ‬حاليا‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭.‬

ويدخل‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ديبورتيفا‭ ‬مينيرا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭.‬