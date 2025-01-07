قضية أولمو تطغى على مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): يأمل المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك في إحراز باكورة ألقابه منذ توليه تدريب الفريق الكاتالوني الصيف الماضي وذلك في مسابقة الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية، لكن قضية عدم تسجيل نجمه الدولي داني أولمو في النصف الثاني من الموسم من قبل رابطة الدوري تطغى على مواجهته مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي اليوم الأربعاء.
وقال النادي الكاتالوني الذي استنفد السبل القانونية لتمديد القيد حتى 30 يونيو 2025، إنه طلب ترخيصًا جديدًا من الاتحاد الإسباني للعبة لأولمو والمهاجم الشاب باو فيكتور الذي يواجه أيضًا المشكلة نفسها.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن هذه الخطوة ستسمح لنادي برشلونة بكسب وقت ثمين في استكمال الإجراءات الإدارية. وبالفعل اصطحب برشلونة أولمو وباو الى السعودية لكنه لا يستطيع إشراكهما في أي مسابقة هذا الموسم الا بقرار من محكمة برشلونة.
في المقابل، استعاد برشلونة خدمات قلب دفاعه الاوروغوياني رونالد أراوخو بعد اصابة ابعدته طويلا عن الملاعب حيث شارك في مواجهة باربسترو من الدرجة الرابعة (4-0) في دور الـ32 لمسابقة كأس الملك السبت. وعلق اراوخو على قضية أولمو وباو بقوله «ترك الأمر طعما سيئا لأنهما زميلان في الفريق، نأمل أن يتمكن النادي من حل المشكلة».
واضاف «علينا الآن أن نحول انتباهنا إلى (مباراة) الأربعاء ضد أتلتيك».
دفعة معنوية
وسيكون احراز الكأس السوبر دفعة معنوية كبيرة بالنسبة للنادي الكاتالوني علما بانه فاز بواحدة من أصل أربع نسخ من هذه المسابقة أقيمت في السعودية حتى الآن عندما تغلب على ريال مدريد عام 2023 رافعا رصيده الى 14 لقبا وهو رقم قياسي يأمل النادي الملكي في معادلته في النسخة الحالية لكن يتعين عليه أولا تخطي ريال مايوركا، وصيف مسابقة الكأس، الخميس في نصف النهائي الثاني.
وكشف فليك إن الجناح الشاب لامين جمال سيكون جاهزا للمشاركة بعد إصابة في الكاحل.
لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في مواجهة الفريق الباسكي الذي يشرف على تدريبه مدرب برشلونة السابق ارنستو فالفيردي.
في المقابل، وعلى الرغم من البداية السيئة لريال مدريد في الدوري هذا الموسم، فإنه استعاد توازنه ويتصدر حاليا الترتيب بفارق نقطتين أمام جاره اتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل.
ويدخل النادي الملكي، حامل اللقب، مواجهة ريال مايوركا بمعنويات عالية بعد بلوغه ثمن نهائي مسابقة كأس الملك بفوزه الكبير على مضيفه ديبورتيفا مينيرا من الدرجة الرابعة بخماسية نظيفة.
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