سانتو غير مهتم بترتيب نوتينجهام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬نونو‭ ‬إسبيريتو‭ ‬سانتو،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬نوتنيجهام‭ ‬فورست،‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬ينظر‭ ‬الى‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬رغم‭ ‬فتح‭ ‬فريقه‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬تحد‭ ‬مفاجئ‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭.‬

وواصل‭ ‬نوتينجهام‭ ‬نتائجه‭ ‬اللافتة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬3‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬وولفرهامبتون،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ20‭ ‬للمسابقة،‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والسادس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ورفع‭ ‬نوتينجهام‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬أرسنال،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬فيما‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬ليفربول‭ (‬المتصدر‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬يمتلك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬اللدود‭ ‬إيفرتون‭.‬

ويستعد‭ ‬نوتينجهام‭ ‬لملاقاة‭ ‬ضيفه‭ ‬ليفربول،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فورست‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬نونو‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬فكرة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سينظر‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬أو‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬سيقوم‭ ‬فيه‭ ‬بذلك،‭ ‬أجاب‭ ‬سانتو‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬سألقي‭ ‬نظرة‭. ‬أعدكم‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نونو‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬سنلعب‭ ‬ضد‭ ‬لوتون‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سيتي‭ ‬جراوند‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة،‭ ‬وهو‭ ‬لقاء‭ ‬مهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭. ‬إنها‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‮»‬‭.‬











