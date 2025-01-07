سانتو غير مهتم بترتيب نوتينجهام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (د ب أ): قال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب فريق نوتنيجهام فورست، إنه لن ينظر الى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، رغم فتح فريقه الباب أمام تحد مفاجئ للفوز باللقب.
وواصل نوتينجهام نتائجه اللافتة في المسابقة، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه وولفرهامبتون، في المرحلة الـ20 للمسابقة، محققا انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والسادس على التوالي.
ورفع نوتينجهام رصيده إلى 40 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يبتعد بفارق 6 نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون.
ويستعد نوتينجهام لملاقاة ضيفه ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، في المرحلة القادمة للبطولة، حيث من المرجح أن تقرر تلك المواجهة ما إذا كان فورست قادرا على المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي، غير أن نونو لا يفكر حتى في فكرة التعامل مع هذا الاحتمال.
وعندما سئل عما إذا كان سينظر في ترتيب الدوري أو الموعد الذي سيقوم فيه بذلك، أجاب سانتو «ربما في نهاية الموسم، سألقي نظرة. أعدكم بذلك».
وأضاف نونو ردا على سؤال عما إذا كان فريقه في سباق على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم «سنلعب ضد لوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب سيتي جراوند في المباراة القادمة، وهو لقاء مهم بالنسبة لنا. إنها فرصة جيدة بطبيعة الحال».
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