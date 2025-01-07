مرسيليا يعزز دفاعه بـ((فيليبي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مرسيليا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أبرم‭ ‬مرسيليا‭ ‬ثاني‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صفقته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوي‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭-‬البرازيلي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭ ‬راموس‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭. ‬ووقع‭ ‬فيليبي‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬عقدا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬2026‭-‬2026،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصدر‭ ‬مطلع‭.‬

قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬حيث‭ ‬زامل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ونغولو‭ ‬كانتي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬فابينيو،‭ ‬بدأ‭ ‬فيليبي‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬إتوانو‭ ‬البرازيلي‭ ‬وانتقل‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬من‭ ‬2016‭ ‬حتى‭ ‬2022‭ (‬لعب‭ ‬لموسم‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬بالإعارة‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الإسباني‭ ‬لموسم‭ ‬واحد‭.‬

ويأتي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬فيليبي‭ ‬لتعزيز‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ ‬مرسيليا‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬نقطة‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬مرماه‭ ‬19‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة،‭ ‬أكثر‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬المتصدر‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬وثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬ملاحقَيه‭ ‬موناكو‭ ‬وليل‭. ‬وارتدى‭ ‬فيليبي‭ ‬قميص‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬لكنه‭ ‬اختار‭ ‬لاحقا‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬واحدة‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬