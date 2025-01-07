مرسيليا يعزز دفاعه بـ((فيليبي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
مرسيليا - (أ ف ب): أبرم مرسيليا ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء صفقته الأولى في سوق الانتقالات الشتوي بالتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي-البرازيلي لويز فيليبي راموس بعد إنهاء عقده مع الاتحاد السعودي. ووقع فيليبي (27 عاما) عقدا حتى نهاية موسم 2026-2026، وفقا لمصدر مطلع.
قبل انضمامه إلى الاتحاد حيث زامل كل من الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو، بدأ فيليبي مسيرته مع إتوانو البرازيلي وانتقل منه إلى لاتسيو الإيطالي حيث لعب من 2016 حتى 2022 (لعب لموسم واحد مع ساليرنيتانا بالإعارة)، قبل أن ينضم إلى ريال بيتيس الإسباني لموسم واحد.
ويأتي التعاقد مع فيليبي لتعزيز خط دفاع مرسيليا الذي يُعد نقطة ضعف في الفريق الجنوبي، حيث دخل مرماه 19 هدفا في 16 مباراة، أكثر بخمسة أهداف من المتصدر باريس سان جرمان وثلاثة أهداف من ملاحقَيه موناكو وليل. وارتدى فيليبي قميص المنتخب البرازيلي في الفئات العمرية، لكنه اختار لاحقا أن يلعب مع إيطاليا حيث خاض مباراة دولية واحدة عام 2022.
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