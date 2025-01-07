الاتحاد الفرنسي: سينجو يستحق الطرد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس - (أ ب): قالت لجنة الحكام بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن ويلفريد سينجو مدافع موناكو كان يجب طرده بعدما تسبب في إصابة بالوجه لجيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي الشهر الماضي.
واصطدم حذاء سينجو بوجه دوناروما خلال المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على موناكو 4/2 وذلك أثناء محاولة الحارس الإيطالي منع فرصة أمام المدافع الإيفواري الذي قفز فوق دوناروما أثناء محاولة تفاديه، ولكن دوناروما أصيب بجرح قطعي أسفل عينه اليمنى.
وتجنب سينجو الحصول على بطاقة حمراء بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
وقالت لجنة الحكام بالاتحاد الفرنسي في تقريرها الأسبوعي إن هذه الحالة صعبة على الحكم، وأن لاعب موناكو لم يتعمد إيذاء حارس مرمى باريس، ولكنه تصرف بتهور شديد يعرض المنافس للخطر.
وأضافت أيضا أن الحكم فرانسوا ليتيسيه كان يجب أن يطرد سينجو بعد مراجعة تقنية الفيديو لأن حذاء اللاعب اصطدم بوجه دوناروما، وهو ما يعد خطأ فادحا وفقا لقوانين كرة القدم.
وتعرض دوناروما لكدمة عنيفة في الوجه مع جروح متعددة، وتعافى من الإصابة ليشارك في فوز فريقه على موناكو بنتيجة 1/صفر في مباراة كأس السوبر الفرنسي أوائل الأسبوع الجاري.
واعتذر سينجو لدوناروما بعد التسبب في إصابته لكن اللاعب الإيفواري تعرض لإساءات عنصرية بعد هذه الواقعة.
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