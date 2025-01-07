الاتحاد الفرنسي: سينجو يستحق الطرد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬ويلفريد‭ ‬سينجو‭ ‬مدافع‭ ‬موناكو‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬طرده‭ ‬بعدما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬بالوجه‭ ‬لجيانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

واصطدم‭ ‬حذاء‭ ‬سينجو‭ ‬بوجه‭ ‬دوناروما‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬على‭ ‬موناكو‭ ‬4‭/‬2‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬محاولة‭ ‬الحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬منع‭ ‬فرصة‭ ‬أمام‭ ‬المدافع‭ ‬الإيفواري‭ ‬الذي‭ ‬قفز‭ ‬فوق‭ ‬دوناروما‭ ‬أثناء‭ ‬محاولة‭ ‬تفاديه،‭ ‬ولكن‭ ‬دوناروما‭ ‬أصيب‭ ‬بجرح‭ ‬قطعي‭ ‬أسفل‭ ‬عينه‭ ‬اليمنى‭.‬

وتجنب‭ ‬سينجو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭).‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الأسبوعي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬الحكم،‭ ‬وأن‭ ‬لاعب‭ ‬موناكو‭ ‬لم‭ ‬يتعمد‭ ‬إيذاء‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬باريس،‭ ‬ولكنه‭ ‬تصرف‭ ‬بتهور‭ ‬شديد‭ ‬يعرض‭ ‬المنافس‭ ‬للخطر‭.‬

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‬وأضافت‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬فرانسوا‭ ‬ليتيسيه‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يطرد‭ ‬سينجو‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬لأن‭ ‬حذاء‭ ‬اللاعب‭ ‬اصطدم‭ ‬بوجه‭ ‬دوناروما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬خطأ‭ ‬فادحا‭ ‬وفقا‭ ‬لقوانين‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وتعرض‭ ‬دوناروما‭ ‬لكدمة‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬الوجه‭ ‬مع‭ ‬جروح‭ ‬متعددة،‭ ‬وتعافى‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬ليشارك‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬موناكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوائل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭.‬

واعتذر‭ ‬سينجو‭ ‬لدوناروما‭ ‬بعد‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬لكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الإيفواري‭ ‬تعرض‭ ‬لإساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭.‬







