أوساكا تنفصل عن شريكها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنّفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬شريكها‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأمريكي‭ ‬كورداي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وكتبت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬لقبان‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ (‬2019‭ ‬و2021‭)‬،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬مرحبا‭ ‬للجميع،‭ ‬أوّد‭ ‬أن‭ ‬ألفت‭ ‬انتباهكم‭ ‬أنني‭ ‬وكورداي‭ ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬معًا‮»‬‭.‬

وجمعت‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬الثنائي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ولهما‭ ‬ابنة‭ ‬اسمها‭ ‬شاي‭ ‬وُلدت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬27‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بأي‭ ‬مشاعر‭ ‬سيئة‭ ‬تجاهه،‭ ‬فهو‭ ‬شخص‭ ‬عظيم‭ ‬وأب‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وخاضت‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنّفة‭ ‬الـ50‭ ‬عالميا‭ ‬أول‭ ‬نهائي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬أوكلاند‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬البطن‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الدنماركية‭ ‬كلارا‭ ‬تاوسون‭ ‬6‭-‬4‭.‬