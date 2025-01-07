أوساكا تنفصل عن شريكها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): أعلنت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالميا سابقا انفصالها عن شريكها مغني الراب الأمريكي كورداي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب.
وكتبت اللاعبة التي فازت بأربعة ألقاب كبرى في مسيرتها، من بينها لقبان في بطولة أستراليا المفتوحة (2019 و2021)، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي: «مرحبا للجميع، أوّد أن ألفت انتباهكم أنني وكورداي لم نعد معًا».
وجمعت علاقة بين الثنائي منذ عام 2019 ولهما ابنة اسمها شاي وُلدت في عام 2023.
وأوضحت اللاعبة البالغة 27 عاما: «لا أشعر بأي مشاعر سيئة تجاهه، فهو شخص عظيم وأب جيد للغاية».
وخاضت أوساكا المصنّفة الـ50 عالميا أول نهائي لها في دورات رابطة اللاعبات المحترفات منذ عام 2022 في أوكلاند الأسبوع الماضي، لكنها اضطرت إلى الانسحاب بسبب مشاكل في عضلات البطن بعد فوزها بالمجموعة الأولى أمام الدنماركية كلارا تاوسون 6-4.
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