أوستابنكو تدافع عن لقبها بـ((ريمونتادا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أديليد - (أ ف ب): استهلت اللاتفية يلينا أوستابنكو، المصنفة ثامنة، حملة الدفاع عن لقبها بـ«ريمونتادا» أمام البولندية ماغدالينا فريخ 4-6 و6-1 و6-1 الثلاثاء في الدور الأول لدورة أديلايد التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب.
وعانت اللاعبة اللاتفية المصنّفة 17 عالميا والفائزة ببطولة رولان غاروس عام 2017، الأمرين في المباراة واحتاجت الى 128 دقيقة لحسمها في صالحها.
وكسبت فريخ، المصنفة 24 عالميا، المجموعة الاولى 6-4 بعدما كسرت ارسال اللاتفية في الشوطين الاول والثالث، وردت الاخيرة في الشوط السادس دون أن تنجح في قلب الطاولة فدفعت ثمن ارتكابها 20 خطأ مباشرا.
واستعادت أوستابنكو توزنها في المجموعة الثانية وكسبتها 6-1 بعدما كسرت ارسال منافستها في الشوطين الثاني والرابع، ثم حسمت الثالثة بالنتيجة ذاتها بعدما كسرت ارسال فريخ في الاشواط الاول والخامس والسابع.
وهو الفوز الثاني لأوستابنكو على فريخ في مباراتين بينهما حتى الآن بعد الاولى في ربع نهائي دورة برمنغهام الانكليزية عام 2023.
وقالت إبنة الـ 27 عاما «بعد المجموعة الأولى، قاتلت من أجل كل نقطة وجدت إيقاعي وبدأت في التحسّن والتحسّن».
وتلتقي أوستابنكو في ثمن النهائي مع الاميركية ماديسون كيز الفائزة بسهولة على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6-2 و6-1 في 62 دقيقة.
وانضمت الروسية ديانا شنايدر المصنّفة 13 عالميا الى ركب المتأهلات بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا الصاعدة من التصفيات 6-3 و0-6 و6-0.
كما تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة 40 عالميا والمشاركة ببطاقة دعوة بتغلبها على الأميركية دانييل كولينز الـ11 عالميا 7-6 (8-6) و6-2 في ساعة و30 دقيقة.
ولدى الرجال، فاز الاميركي براندون ناكاشيما السابع على الالماني يانيك هانفمان 6-1 و2-6 و6-3، فيما أطاح الصربي ميومير كيكمانوفيتش بالكازاخستاني ألكسندر بوبليك السادس عندما تغلب عليه 6-4 و6-2.
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