أوستابنكو تدافع عن لقبها بـ((ريمونتادا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أديليد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهلت‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابنكو،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثامنة،‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬بـ«ريمونتادا‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬البولندية‭ ‬ماغدالينا‭ ‬فريخ‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لدورة‭ ‬أديلايد‭ ‬التحضيرية‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وعانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬اللاتفية‭ ‬المصنّفة‭ ‬17‭ ‬عالميا‭ ‬والفائزة‭ ‬ببطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬الأمرين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬واحتاجت‭ ‬الى‭ ‬128‭ ‬دقيقة‭ ‬لحسمها‭ ‬في‭ ‬صالحها‭.‬

وكسبت‭ ‬فريخ،‭ ‬المصنفة‭ ‬24‭ ‬عالميا،‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬6‭-‬4‭ ‬بعدما‭ ‬كسرت‭ ‬ارسال‭ ‬اللاتفية‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الاول‭ ‬والثالث،‭ ‬وردت‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬فدفعت‭ ‬ثمن‭ ‬ارتكابها‭ ‬20‭ ‬خطأ‭ ‬مباشرا‭.‬

واستعادت‭ ‬أوستابنكو‭ ‬توزنها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وكسبتها‭ ‬6‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬كسرت‭ ‬ارسال‭ ‬منافستها‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع،‭ ‬ثم‭ ‬حسمت‭ ‬الثالثة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬بعدما‭ ‬كسرت‭ ‬ارسال‭ ‬فريخ‭ ‬في‭ ‬الاشواط‭ ‬الاول‭ ‬والخامس‭ ‬والسابع‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لأوستابنكو‭ ‬على‭ ‬فريخ‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬برمنغهام‭ ‬الانكليزية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وقالت‭ ‬إبنة‭ ‬الـ‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬قاتلت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬وجدت‭ ‬إيقاعي‭ ‬وبدأت‭ ‬في‭ ‬التحسّن‭ ‬والتحسّن‮»‬‭.‬

وتلتقي‭ ‬أوستابنكو‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الاميركية‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز‭ ‬الفائزة‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬البرازيلية‭ ‬بياتريس‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬6-2‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬62‭ ‬دقيقة‭.‬

وانضمت‭ ‬الروسية‭ ‬ديانا‭ ‬شنايدر‭ ‬المصنّفة‭ ‬13‭ ‬عالميا‭ ‬الى‭ ‬ركب‭ ‬المتأهلات‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬التشيكية‭ ‬كاتيرينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬الصاعدة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و0‭-‬6‭ ‬و6‭-‬0‭.‬

كما‭ ‬تأهلت‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬المصنفة‭ ‬40‭ ‬عالميا‭ ‬والمشاركة‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬الأميركية‭ ‬دانييل‭ ‬كولينز‭ ‬الـ11‭ ‬عالميا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭.‬

ولدى‭ ‬الرجال،‭ ‬فاز‭ ‬الاميركي‭ ‬براندون‭ ‬ناكاشيما‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬الالماني‭ ‬يانيك‭ ‬هانفمان‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬فيما‭ ‬أطاح‭ ‬الصربي‭ ‬ميومير‭ ‬كيكمانوفيتش‭ ‬بالكازاخستاني‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوبليك‭ ‬السادس‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

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