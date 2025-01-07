نجل هيويت يخرج من التصفيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فشل‭ ‬كروز‭ ‬هيويت‭ ‬نجل‭ ‬النجم‭ ‬الاسترالي‭ ‬ليتون‭ ‬هيويت‭ ‬المصنّف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬مرحلة‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬اولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬وسقط‭ ‬من‭ ‬الحاجز‭ ‬الاول‭ ‬بخسارته‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬امام‭ ‬الجورجي‭ ‬نيكولوز‭ ‬باسيلاشفيلي‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

وبعد‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬تأهل‭ ‬والده‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬التصفيات‭ ‬بعد‭ ‬توجيه‭ ‬بطاقة‭ ‬دعوة‭ ‬له‭ ‬حاول‭ ‬كروز‭ ‬هيويت‭ ‬القيام‭ ‬بالأمر‭ ‬عينه‭.‬

وتحت‭ ‬أنظار‭ ‬والديه‭ ‬تلقى‭ ‬هيويت‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬ليفقد‭ ‬آماله‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬القرعة‭ ‬الأساسية‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭.‬

ويُعد‭ ‬ليتون‭ ‬هيويت‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأستراليين‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬كما‭ ‬تُوّج‭ ‬بلقبين‭ ‬كبيرين‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ (‬2001‭) ‬وويمبلدون‭ (‬2002‭).‬

كذلك‭ ‬ودّع‭ ‬مواطنه‭ ‬برنارد‭ ‬توميتش‭ ‬المصنّف‭ ‬17‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬المتدني‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬مستواه‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬السلوفيكي‭ ‬جوزيف‭ ‬كوفاليك‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

كما‭ ‬فشل‭ ‬الفرنسي‭ ‬ريتشارد‭ ‬غاسكيه‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بآماله‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬القرعة‭ ‬الاساسية‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬إثر‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬الكرواتي‭ ‬دويه‭ ‬أيدوكوفيتش‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عاما‭.‬

وقال‭ ‬أيدوكوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬تهانينا‭ ‬لريتشارد‭ ‬على‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬عمره،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭.‬



