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زراعة الوسطية تدعو مزارعي اللوزيات لتجهيز أشجارهم للموسم الجديد

1/7/2025 7:08:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا مدير مديرية زراعة الوسطية قتيبة عبيدات، مزارعي أشجار اللوزيات، لتقليم أشجارهم وتجهيزها للموسم الجديد.


وأكد عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، ضرورة تقليم أشجار اللوزيات، بإزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتكسرة والمتشابكة التي تمنع دخول الضوء والهواء إلى قلب الشجرة، مشيرا إلى أن أشجار اللوزيات تحمل ثمارها على دوابر ثمرية قصيرة، وقليل جداً من المحصول يحمل على خشب عمره سنة واحدة؛ ولذلك يحب ترك هذه الأفرع وعدم إزالتها.


وأوضح أنه يجب الاستعانة بفني زراعي في حال عدم وجود الخبرة والمعرفة بخصائص اللوزيات، وعدم ترك الشجرة تنمو بشكل رأسي بل محاولة التركيز على الدفع والنمو الجانبي، واستخدام أدوات تقليم حادة، وعدم استخدام الأدوات التالفة أو الصدئة في تقليم الأشجار لتجنب الإصابات والأمراض، وتعقيم أدوات التقليم بمادة معقمة والتخلص من مخلفات التقليم خارج المزرعة.


وبين أنه وبعد التقليم وقبل انتفاخ البراعم، يجب رش الأشجار بمبيد حشري ومبيد فطري وقائي وزيت شتوي، وإضافة السماد العضوي المخمر وسماد عالي الفوسفور بطيء الذوبان للتربة قبل سقوط الامطار.


وشدد على ضرورة حراثة التربة لتخزين مياه الأمطار وتعريض الآفات الضارة للحرارة المنخفضة وبالتالي القضاء عليها.

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