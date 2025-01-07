انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر الذهب، بقيمة 16 دولارا ليصل إلى 2653 دولارا للأوقية الواحدة.
وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 250 نقطة ليتراجع إلى 42450 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 400 نقطة ليصل إلى 19460نقطة.
كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 70 نقطة ليصل إلى 5900 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة 80 سنتا ليصل إلى عند 74.36 دولار للبرميل الواحد.
MENAFN07012025000208011052ID1109065818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.