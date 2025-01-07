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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

1/7/2025 7:08:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر الذهب، بقيمة 16 دولارا ليصل إلى 2653 دولارا للأوقية الواحدة.


وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 250 نقطة ليتراجع إلى 42450 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 400 نقطة ليصل إلى 19460نقطة.


كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 70 نقطة ليصل إلى 5900 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بقيمة 80 سنتا ليصل إلى عند 74.36 دولار للبرميل الواحد.

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