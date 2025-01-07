إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن طالبت تل أبيب بتنفيذ اتفاق لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصادر مطلعة "إدارة بايدن تعتقد أن الجيش اللبناني سرع انتشاره جنوبا خاصة جنوب نهر الليطاني".
واضاف "الجيش الإسرائيلي نفذ أمس انسحابا من القطاع الغربي بسبب انتشار الجيش اللبناني بالمنطقة".
وبين "الإدارة الأميركية واللاعبون الإقليميون يعملون على تهيئة الظروف لمرحلة الانسحاب التالية".
وتابع "إدارة بايدن نقلت رسالة لمسؤولين إسرائيليين تتعلق بتنفيذ الاتفاق مع لبنان".
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