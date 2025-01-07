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إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن طالبت تل أبيب بتنفيذ اتفاق لبنان

1/7/2025 7:08:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مصادر مطلعة "إدارة بايدن تعتقد أن الجيش اللبناني سرع انتشاره جنوبا خاصة جنوب نهر الليطاني".


واضاف "الجيش الإسرائيلي نفذ أمس انسحابا من القطاع الغربي بسبب انتشار الجيش اللبناني بالمنطقة".


وبين "الإدارة الأميركية واللاعبون الإقليميون يعملون على تهيئة الظروف لمرحلة الانسحاب التالية".


وتابع "إدارة بايدن نقلت رسالة لمسؤولين إسرائيليين تتعلق بتنفيذ الاتفاق مع لبنان".

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