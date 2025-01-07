مصر.. انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر مجاور له بالإسكندرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شهدت مدينة الإسكندرية شمالي مصر حادث انهيار عقار وسقوط أجزاء من عقار آخر مجاور له في منطقة العطارين وسط الإسكندرية.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين ببلاغ من الأهالي بانهيار العقار الكائن في رقم 82 شارع الجوهر المتفرع من شارع عبدالمنعم.
كما تبلغت بسقوط أجزاء من العقار رقم 81 الجوهر من شارع العطارين، مكون من أرضى و7 طوابق علوية، وهي عبارة عن "سقوط شرفة الدور الأول وجزء من الصالة، و2 بلكونة وصالة الدور الثاني وبلكونة وشباك الدور الثالث، وشرخ كبير بالدور الرابع".
وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وتنفيذيي حي الوسط إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن العقار الأول صادر له قرار هدم رقم 54 لسنة 2024، وتم إبلاغ المالك بسرعة تنفيذ القرار بسبب الخطورة الداهمة على الأرواح مع تحميله المسؤولية الكاملة.
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