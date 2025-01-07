مصر.. انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر مجاور له بالإسكندرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مدينة الإسكندرية شمالي مصر حادث انهيار عقار وسقوط أجزاء من عقار آخر مجاور له في منطقة العطارين وسط الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين ببلاغ من الأهالي بانهيار العقار الكائن في رقم 82 شارع الجوهر المتفرع من شارع عبدالمنعم.

كما تبلغت بسقوط أجزاء من العقار رقم 81 الجوهر من شارع العطارين، مكون من أرضى و7 طوابق علوية، وهي عبارة عن "سقوط شرفة الدور الأول وجزء من الصالة، و2 بلكونة وصالة الدور الثاني وبلكونة وشباك الدور الثالث، وشرخ كبير بالدور الرابع".

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وتنفيذيي حي الوسط إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن العقار الأول صادر له قرار هدم رقم 54 لسنة 2024، وتم إبلاغ المالك بسرعة تنفيذ القرار بسبب الخطورة الداهمة على الأرواح مع تحميله المسؤولية الكاملة.