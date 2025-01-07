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مسؤول أمني إسرائيلي: سنعمل على أن تحل منظمات دولية محل الأونروا

1/7/2025 7:08:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تحل المنظمات الدولية الأخرى محل الأونروا في غزة".
يأتي ذلك بعد تصريح مدير الأونروا في غزة للصحيفة بأنهم يتخوفون من أن حظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع موظفي الأونروا قد يعرضهم للخطر، وتأكيده أن التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة.








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