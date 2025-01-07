مسؤول أمني إسرائيلي: سنعمل على أن تحل منظمات دولية محل الأونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تحل المنظمات الدولية الأخرى محل الأونروا في غزة".
يأتي ذلك بعد تصريح مدير الأونروا في غزة للصحيفة بأنهم يتخوفون من أن حظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع موظفي الأونروا قد يعرضهم للخطر، وتأكيده أن التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة.
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