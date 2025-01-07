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الأونروا: التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفينا

1/7/2025 7:08:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت واشنطن بوست عن مدير شؤون الأونروا في غزة "التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة".


وأضافت "نتخوف من أن حظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع موظفينا قد يعرضهم للخطر".

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