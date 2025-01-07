الأونروا: التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفينا

الأونروا: التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفينا
التاريخ
1/7/2025 7:08:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت واشنطن بوست عن مدير شؤون الأونروا في غزة "التنسيق مع إسرائيل طوال الحرب لم يضمن سلامة موظفي الوكالة".
وأضافت "نتخوف من أن حظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع موظفينا قد يعرضهم للخطر".
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