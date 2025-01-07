السيد عطاف يلتقي وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة جمهورية الكاميرون

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، أجرى الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بياوندي، محادثات مع وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة جمهورية الكاميرون، السيد فرديناند نغوه نغوه.



شكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع بين الجزائر والكاميرون وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس بول بيا القاضية بإضفاء المزيد من الزخم والحركية على الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.