السيد عطاف يلتقي وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة جمهورية الكاميرون

(MENAFN
- APO Group)
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بياوندي، محادثات مع وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة جمهورية الكاميرون، السيد فرديناند نغوه نغوه.
شكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع بين الجزائر والكاميرون وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس بول بيا القاضية بإضفاء المزيد من الزخم والحركية على الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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