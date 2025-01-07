السيد عطاف يلتقي نظيره الكاميروني

(MENAFN
- APO Group)
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، عقد
وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بياوندي، جلسة عمل مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، السيد لوجون مبيلا مبيلا، خصصت لمناقشة التدابير العملية الكفيلة بتجسيد أنشطة التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الكاميروني إلى الجزائر شهر ديسمبر الماضي.
كما أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التشاور بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيد الإفريقي وكذا التنسيق بشأن المسائل المطروحة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، لاسيما في ظل ترؤس الجزائر لمجلس الأمن وتولي الكاميرون رئاسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية.
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MENAFN07012025004934011406ID1109065440
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