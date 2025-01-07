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السيد عطاف يلتقي نظيره الكاميروني

1/7/2025 3:49:49 PM
(MENAFN- APO Group)


في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، عقد
وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بياوندي، جلسة عمل مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، السيد لوجون مبيلا مبيلا، خصصت لمناقشة التدابير العملية الكفيلة بتجسيد أنشطة التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الكاميروني إلى الجزائر شهر ديسمبر الماضي.

كما أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التشاور بخصوص أهم القضايا الراهنة على الصعيد الإفريقي وكذا التنسيق بشأن المسائل المطروحة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، لاسيما في ظل ترؤس الجزائر لمجلس الأمن وتولي الكاميرون رئاسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN07012025004934011406ID1109065440

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