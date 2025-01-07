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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم الاربعاء

1/7/2025 3:27:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الطقس بارد في اغلب المناطق، ومائل قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .


التحذيرات:
- أحتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

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