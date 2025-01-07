مقرب من نتنياهو: يجب وقف الحرب
التاريخ
1/7/2025 3:27:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة "معاريف" عن ناتان إيشيل المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
"يجب وقف الحرب ومن المؤسف خسارة حياة جندي آخر بعد آلاف دفعوا الثمن".
واضاف "في حال استمر القتال بغزة سنستمر بدفع الثمن ولن نطلق المختطفين".
MENAFN07012025000208011052ID1109065338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.