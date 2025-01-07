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مقرب من نتنياهو: يجب وقف الحرب

1/7/2025 3:27:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "معاريف" عن ناتان إيشيل المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يجب وقف الحرب ومن المؤسف خسارة حياة جندي آخر بعد آلاف دفعوا الثمن".


واضاف "في حال استمر القتال بغزة سنستمر بدفع الثمن ولن نطلق المختطفين".

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