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رئيس الحكومة اللبنانية يعتزم زيارة دمشق قريبا

1/7/2025 3:27:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي زيارة دمشق في وقت قريب، وفق ما أعلن وزير الإعلام زياد المكاري الثلاثاء، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في عهد الإدارة الجديدة بعد الإطاحة بـنظام بشار الأسد.
وأفاد المكاري بذلك، عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن "زيارة قريبة إلى سوريا" برئاسة ميقاتي.
ونقل عن ميقاتي إشارته إلى اتصال أجراه مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أكد خلاله "العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سوريا بشكل خاص".








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