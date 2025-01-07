استشهاد 4 أطفال بقصف للاحتلال لخان يونس

استشهاد 4 أطفال بقصف للاحتلال لخان يونس
التاريخ
1/7/2025 3:27:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أطفال في قصف
إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس في قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي مستهدفا النساء والأطفال والمدارس التي تؤوي النازحين.
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