الجبور يتفقد مرافق شبابية ورياضية في البلقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، اليوم الثلاثاء، عددًا من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة البلقاء.
وبحث الجبور مع محافظ البلقاء، سلمان النجادا، الواقع الشبابي في المحافظة، وخطط الوزارة للنهوض به من خلال تطوير وتهيئة المراكز الشبابية ودمجها بهدف رفع كفاءتها، مؤكدا أهمية تطوير المرافق الرياضية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للشباب في المحافظة.
وزار الجبور معسكر الحسين للشباب في منطقة السرو، واطلع على مرافق المعسكر واحتياجاته من أعمال الصيانة والتحديث.
كما زار مركز شابات العارضة، واطلع على سير فعاليات دورة اللغة الإنجليزية التي تُنفذ ضمن برنامج بناء قدرات العاملين مع الشباب، والذي تنفذه الوزارة ضمن خطة تفعيل المراكز الشبابية، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية.
وتابع الجبور جولته بزيارة مركز شباب وشابات السلط، واطلع على المراحل النهائية لتجهيز المركز ليكون مركزًا نموذجيًا، كما تفقد جاهزية مجمع الأمير حسين والمرافق التابعة له.
وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مركز شباب العارضة وزيارة مجمع ضرار بن الأزور الرياضي، ومركز شباب دير علا وبيت شباب مصطفى العدوان ومركز شباب عيرا ونادي عيرا الرياضي، حيث تفقد أعمال البناء للصالة الرياضية التابعة للنادي.
MENAFN07012025000208011052ID1109065333
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.