الجبور يتفقد مرافق شبابية ورياضية في البلقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، اليوم الثلاثاء، عددًا من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة البلقاء.



وبحث الجبور مع محافظ البلقاء، سلمان النجادا، الواقع الشبابي في المحافظة، وخطط الوزارة للنهوض به من خلال تطوير وتهيئة المراكز الشبابية ودمجها بهدف رفع كفاءتها، مؤكدا أهمية تطوير المرافق الرياضية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للشباب في المحافظة.



وزار الجبور معسكر الحسين للشباب في منطقة السرو، واطلع على مرافق المعسكر واحتياجاته من أعمال الصيانة والتحديث.



كما زار مركز شابات العارضة، واطلع على سير فعاليات دورة اللغة الإنجليزية التي تُنفذ ضمن برنامج بناء قدرات العاملين مع الشباب، والذي تنفذه الوزارة ضمن خطة تفعيل المراكز الشبابية، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية.



وتابع الجبور جولته بزيارة مركز شباب وشابات السلط، واطلع على المراحل النهائية لتجهيز المركز ليكون مركزًا نموذجيًا، كما تفقد جاهزية مجمع الأمير حسين والمرافق التابعة له.



وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مركز شباب العارضة وزيارة مجمع ضرار بن الأزور الرياضي، ومركز شباب دير علا وبيت شباب مصطفى العدوان ومركز شباب عيرا ونادي عيرا الرياضي، حيث تفقد أعمال البناء للصالة الرياضية التابعة للنادي.