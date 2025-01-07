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مبعوث ترامب: حققنا تقدما كبيرا بمفاوضات صفقة التبادل

1/7/2025 3:27:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط "آمل تحقيق نتائج طيبة بشأن محادثات الرهائن في غزة بحلول موعد تنصيب الرئيس ترامب".


وأضاف "يقومون بعمل جيد في الدوحة بشأن محادثات الرهائن بغزة وسأتوجه للعاصمة القطرية غدا".


وبين "أعتقد أن الرئيس ترامب ومكانته والخطوط الحمراء التي وضعها هي ما يدفع هذه المفاوضات".

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