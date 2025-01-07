مبعوث ترامب: حققنا تقدما كبيرا بمفاوضات صفقة التبادل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إلى الشرق الأوسط "آمل تحقيق نتائج طيبة بشأن محادثات الرهائن في غزة بحلول موعد تنصيب الرئيس ترامب".
وأضاف "يقومون بعمل جيد في الدوحة بشأن محادثات الرهائن بغزة وسأتوجه للعاصمة القطرية غدا".
وبين "أعتقد أن الرئيس ترامب ومكانته والخطوط الحمراء التي وضعها هي ما يدفع هذه المفاوضات".
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