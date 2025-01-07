الإعلام العبري: الصفقة مع حماس ستنقل قرار الحرب للضفة

الإعلام العبري: الصفقة مع حماس ستنقل قرار الحرب للضفة
التاريخ
1/7/2025 3:27:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن "الصفقة مع حماس ستنقل قرار الحرب من غزة إلى الضفة الغربية، ثمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين قد يؤدي إلى المزيد من العمليات".
وكانت قد نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن ضباط كبار في جيش الاحتلال قولهم إن "العملية البرية في قطاع غزة استنفدت نفسها".
MENAFN07012025000208011052ID1109065330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.