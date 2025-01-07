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الإعلام العبري: الصفقة مع حماس ستنقل قرار الحرب للضفة

1/7/2025 3:27:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن "الصفقة مع حماس ستنقل قرار الحرب من غزة إلى الضفة الغربية، ثمن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين قد يؤدي إلى المزيد من العمليات".

وكانت قد نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن ضباط كبار في جيش الاحتلال قولهم إن "العملية البرية في قطاع غزة استنفدت نفسها".

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