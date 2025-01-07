وفاة عشرينية على يد شقيقها في الشونة الجنوبية
التاريخ
1/7/2025 3:27:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية
أقدم شخص مساء اليوم على طعن شقيقته العشرينية عدة طعنات، في منطقة سويمة بلواء الشونة الجنوبية مما أدى إلى وفاتها وجرى إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم ضبط الجاني وبوشر التحقيق معه
MENAFN07012025000208011052ID1109065329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.