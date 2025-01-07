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وفاة عشرينية على يد شقيقها في الشونة الجنوبية

1/7/2025 3:27:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية

أقدم شخص مساء اليوم على طعن شقيقته العشرينية عدة طعنات، في منطقة سويمة بلواء الشونة الجنوبية مما أدى إلى وفاتها وجرى إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم ضبط الجاني وبوشر التحقيق معه

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