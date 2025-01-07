العثور على جثة شاب متوفي باحدى المناطق الحرجية في جرش
التاريخ
1/7/2025 3:27:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية
عثرت الأجهزة الأمنية في شرطة جرش مساء اليوم، على شاب عشريني متوفي بإحدى المناطق الحرجية بالمحافظة وفق مصدر امني.
وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ، وفتح تحقيق بالحادثة.
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