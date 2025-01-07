العثور على جثة شاب متوفي باحدى المناطق الحرجية في جرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية

عثرت الأجهزة الأمنية في شرطة جرش مساء اليوم، على شاب عشريني متوفي بإحدى المناطق الحرجية بالمحافظة وفق مصدر امني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ، وفتح تحقيق بالحادثة.