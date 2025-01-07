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حزب الاتحاد الوطني الأردني يشيد بزيارة وزير الخارجية السوري إلى الأردن ويؤكد أهمية التعاون المشترك

1/7/2025 3:27:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر حزب الاتحاد الوطني الأردني بياناً رحب فيه بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال، السيد أسعد الشيباني، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأكد الحزب في بيانه على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها وزارتي الخارجية الأردنية والسورية لتعزيز التعاون في عدة مجالات، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الحزب أن تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود ومكافحة التهريب يعد إنجازاً مهماً يعكس الحرص المشترك على استقرار وأمن البلدين، في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة، لا سيما تهريب المخدرات والأسلحة الذي أرهق المجتمع الأردني خلال السنوات الماضية.
وفي سياق البيان، أشاد الحزب بموقف الأردن الثابت تجاه دعم وحدة وسيادة سوريا، مؤكداً أن التعاون المشترك لإعادة إعمار سوريا وبناء اقتصادها يمثل مصلحة استراتيجية للأردن والمنطقة بأكملها. كما أشار إلى أهمية التعاون في قطاعي الكهرباء والطاقة لما له من أثر إيجابي مباشر على الشعبين.
وثمّن الحزب تصريحات وزير الخارجية السوري التي أبدت التزاماً واضحاً ببناء شراكة مستدامة مع الأردن ومنع التهديدات المتعلقة بالتهريب. ودعا الحزب إلى تعزيز العمل العربي المشترك لدعم سوريا في مواجهة تحدياتها، مؤكداً أن الشعب السوري بحاجة إلى مساندة حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وفي ختام بيانه، دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني إلى البناء على هذه الزيارة من خلال إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.








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