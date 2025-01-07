حزب الاتحاد الوطني الأردني يشيد بزيارة وزير الخارجية السوري إلى الأردن ويؤكد أهمية التعاون المشترك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدر حزب الاتحاد الوطني الأردني بياناً رحب فيه بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير
الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال، السيد أسعد الشيباني، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأكد الحزب في بيانه على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها وزارتي الخارجية الأردنية والسورية لتعزيز التعاون في عدة مجالات، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الحزب أن تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود ومكافحة التهريب يعد إنجازاً مهماً يعكس الحرص المشترك على استقرار وأمن البلدين، في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة، لا سيما تهريب المخدرات والأسلحة الذي أرهق المجتمع الأردني خلال السنوات الماضية.
وفي سياق البيان، أشاد الحزب بموقف الأردن الثابت تجاه دعم وحدة وسيادة سوريا، مؤكداً أن التعاون المشترك لإعادة إعمار سوريا وبناء اقتصادها يمثل مصلحة استراتيجية للأردن والمنطقة بأكملها. كما أشار إلى أهمية التعاون في قطاعي الكهرباء والطاقة لما له من أثر إيجابي مباشر على الشعبين.
وثمّن الحزب تصريحات وزير الخارجية السوري التي أبدت التزاماً واضحاً ببناء شراكة مستدامة مع الأردن ومنع التهديدات المتعلقة بالتهريب. ودعا الحزب إلى تعزيز العمل العربي المشترك لدعم سوريا في مواجهة تحدياتها، مؤكداً أن الشعب السوري بحاجة إلى مساندة حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وفي ختام بيانه، دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني إلى البناء على هذه الزيارة من خلال إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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