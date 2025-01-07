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مقتل مطلوب مصنف بالخطر في اشتباك مع الأمن العام في الطفيلة

1/7/2025 3:27:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة حددت اليوم مكان وجود أحد المطلوبين المصنفين بالخطرين في إحدى مناطق محافظة الطفيلة وداهمته، حيث بادر فور مشاهدته القوة بإطلاق النار باتجاه القوة وبمحاولته الفرار بين المنازل وتحصّن داخل أحدها.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه عند محاولة القبض عليه والطلب منه تسليم نفسه بادر مرّة أخرى بإطلاق النار بشكل مباشر على القوة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أدى إلى إصابته حيث جرى إسعافه إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة، وجرى ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وبداخله عدد من الطلقات الحيّة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ذلك المطلوب سبق وأن قام بإطلاق العيارات النارية قبل أشهر باتجاه رجال الأمن العام عند محاولة القبض عليه وتمكّن من الفرار في حينه، كما أنّ بحقه عدداً من الطلبات في قضايا المخدرات وغيرها.








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