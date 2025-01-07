ارتفاع عدد ضحايا زلزال (التبت) إلى 126 قتيلا و188 مصابا في الصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 7 - 1 (كونا) -- ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن عدد ضحايا الزلزال البالغ قوته 8ر6 درجات على مقياس ريختر الذي وقع في منطقة (شيزانغ) باقليم (التبت) شمال غربي الصين صباح اليوم الثلاثاء ارتفع إلى 126 قتيلا و188 مصابا.
ونقلت الوكالة عن لجنة الإعلام بمدينة (شيكاتسه) بمنطقة (شيزانغ) القول إن 28 شخصا اصيب بجروح بالغة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اضافة الى انهيار 3609 منازل في الزلزال.
على صعيد متصل خصصت وزارة المالية الصينية 100 مليون يوان (حوالي 7ر13 مليون دولار) لمعالجة الآثار الناجمة عن الزلزال وإنقاذ الناس في المنطقة المنكوبة.
وكان مركز شبكات الزلازل في الصين قد أوضح أن منطقة (شيزانغ) شهدت 21 زلزالا تجاوزت قوتها 6 درجات منذ عام 1950 وكان أقواها بشدة 9ر6 درجات عام 2017.
كما أعلنت السلطات النيبالية في وقت سابق أن الزلزال الذي ضرب المنطقة الجبلية في جبال الهيمالايا بغرب الصين امتد الشعور به في المناطق الحدودية بين البلدين إلا أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات في نيبال. (النهاية)
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