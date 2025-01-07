الوفيات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 1 (كونا) -- في ذمة الله:
- مريم عبدالله أحمد الكندري 72 عاما (شيعت)
(أرملة حسن مصطفى أحمد الكندري)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الزهراء ق5 ش507 م45
- بدر مشاري الحسن البدر 80 عاما (شيع)
الرجال: القبلة شارع الخليج العربي ديوان البدر
النساء: الروضة ق3 ش33 م30
- خلف هذال محسن العازمي 64 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: عبدالله المبارك ق1 ش104 م61
- أحمد إبراهيم عبدالله 102 عام (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: جابر العلي ق7 ش31 م17
- رحمة إبراهيم أحمد علي 54 عاما (تشيع غدا بعد صلاة العصر)
(زوجة فهد نصار)
الرجال: مبارك الكبير ق6 ش20 م4
النساء: مبارك الكبير ق6 ش20 م4
- سالم نادر مرزوق العازمي 16 عاما (شيع)
الرجال: الصباحية ق1 ش7 م327
النساء: جابر العلي ق1 ش12 م5
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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