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الوفيات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025

1/7/2025 3:07:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 1 (كونا) -- في ذمة الله:

- مريم عبدالله أحمد الكندري 72 عاما (شيعت)
(أرملة حسن مصطفى أحمد الكندري)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الزهراء ق5 ش507 م45

- بدر مشاري الحسن البدر 80 عاما (شيع)
الرجال: القبلة شارع الخليج العربي ديوان البدر
النساء: الروضة ق3 ش33 م30

- خلف هذال محسن العازمي 64 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: عبدالله المبارك ق1 ش104 م61

- أحمد إبراهيم عبدالله 102 عام (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: جابر العلي ق7 ش31 م17

- رحمة إبراهيم أحمد علي 54 عاما (تشيع غدا بعد صلاة العصر)
(زوجة فهد نصار)
الرجال: مبارك الكبير ق6 ش20 م4
النساء: مبارك الكبير ق6 ش20 م4

- سالم نادر مرزوق العازمي 16 عاما (شيع)
الرجال: الصباحية ق1 ش7 م327
النساء: جابر العلي ق1 ش12 م5

إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)




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